Treba je biti imun proti vedenju drugih

Zavedajte se, da so krivda, jeza in podobna čustva vaša obrambna linija pred nadaljnjo bolečino. Ker odpuščanje zahteva, da odložite svoje orožje, vam pomeni čustveno tveganje, saj nikoli ne veste, kdaj vas bo človek znova prizadel. Težavo lahko rešite tako, da vzamete moč nazaj v svoje roke ter prevzamete polno odgovornost za svoja čustva.



Postati morate čustveno imuni proti vedenju drugih. Če jim odpustite in jih prenehate kriviti za svojo čustveno rano, ne bodo imeli več moči, da sprožijo v vas občutke nevrednosti. Odgovornost do sebe pomeni, da morate sami poskrbeti za svoj občutek vrednosti ter se ne zanašati na potrditve drugih.



Ko prevzamete odgovornost za svoje življenje in odločitve, ne iščete več čustvene podpore zunaj sebe niti ne pričakujete, da bodo drugi podpirali vaše sanje, s tem pa jih tudi osvobodite svojih pričakovanj. Meje bodo celo okrepile odnos. Pravzaprav boste morali druge naučiti, kako naj se vedejo do vas, in spreminjati odnos z njimi z nenehno pozornostjo in doslednostjo. Če gredo predaleč, jih opozorite na to.



Čeprav bo lahko to daljši proces, boste na koncu pridobili samostojnost, modrost, razvili sočutje in sami nadzorovali svoje čustvene odzive.