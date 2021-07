Tranzitne planete opazujte skozi svojo karto

Najbolj boste čutili vplive tranzitnih planetov, ki so povezani z vašo karto. FOTO: Raul Ruiz/Getty Images

Ko proučujemo vplive tranzitnih planetov na svojo rojstno karto (torej vpliv trenutnih položajev planetov na nebu), moramo vedeti, da vsak tranzit nosi okus natalne postavitve v rojstni karti. Če je Saturn na primer natalno v 2. hiši, bo vsak njegov tranzit v našem življenju prevetril finance in občutek lastne vrednosti. Vsak tranzit je povezan tudi z natalno postavitvijo v hiši, ki ji tranzitni planet vlada. Sliši se zapleteno, a ni.Če Saturn na primer vlada vaši rojstni 8. hiši premoženja in preobrazbe, se boste ob vsakem njegovem tranzitu spoprijemali s psihološkimi pritiski, skupnimi financami, davki itd. Vsak tranzit je prav tako povezan z naravnim vladarjem tranzitnega planeta. Če je na primer Saturn naravni vladar 10. hiše, bo vsak njegov tranzit povezan s kariero, javno podobo, z enim od staršev in drugimi zadevami 10. hiše.Ne pozabite pa niti na znamenje, v katerem je trenutno tranzitni planet. Velika razlika je namreč med tranzitom Saturna v biku in Saturna v ovnu. Pri fiksnem znamenju (bik) se bodo rezultati počasneje izrazili, zamujali bodo, vendar bodo tudi dlje trajali. Če je natalni planet, ki ga zadeva tranzit, v vaši karti dobro aspektiran, bodo dobički večji in izgube manjše. Če pa je slabo aspektiran, bo manj dobičkov in izgube bodo večje. Enako velja, če je natalni planet dobro položen v hiši in znamenju, potem bo izplen tranzita zelo pozitiven. Če imate npr. natalni Saturn v 10. hiši v kozorogu, bo izkupiček večji, kot če bi bil Saturn slabo položen, v znamenju svojega izgona ali dna. Če je natalni Saturn npr. v 4. hiši ali v raku, to ni ugoden položaj, saj je planet tam šibek. Vedno se torej vračate k svoji rojstni karti in temu, kaj obljublja.Tranziti pa so tudi sprožilci pomembnejših dogodkov. Astrologi pravimo, da lahko (tudi predčasno) sprožijo pomembno progresijo ali ponovno oživijo progresijo, ki je že izzvenela. Enako lahko aktivirajo mrke. V zakup vzemite tudi to, da se bodo Neptunovi in Plutonovi tranziti izrazili na podoben način kot progresije, torej korenito spreminjali vaše življenje in dolgo trajali. Tranziti Neptuna, Plutona in Urana imajo lahko torej tudi noto, delujejo podzavestno in na ravni dogodkov. Manjši tranziti (tranziti Merkurja, Venera, Marsa) so lahko pomembni zgolj v določenih okoliščinah.