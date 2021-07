Tranziti so pravzaprav povezave planetov na nebu v tem ali katerem drugem trenutku z našo rojstno karto. Hitrejši planeti, ki manj vplivajo na nas, so Luna, Sonce, Merkur, Venera, Mars. Tranziti hitrejših planetov so lahko pomembni, kadar sprožijo progresijo ali mrk, ki pa postavljajo oder za večje življenjske dogodke.



V tem primeru hitri planeti delujejo kot sli, ki vklopijo stikalo ali prižgejo kres s svojo iskro. Zelo so pomembni, tudi kadar sprožijo večje tranzite, ki vključujejo Jupiter, Saturn, Uran, Neptun ali Pluton, saj ti delujejo počasneje in bolj korenito spreminjajo naša življenja. Še posebno tranzitni Mars, ki prehaja prek določene stopinje zodiaka, pogosto deluje kot aktivator aspektov, ki v tem času delujejo v naši karti.



Sicer tranziti počasnih planetov naznanjajo manjše dogodke. Dobri manjši tranziti lahko zaznamujejo čas, ko prejmete manjše darilo, opravite pomemben telefonski klic, organizirate izvrstno zabavo, prejmete kompliment ali imate samo dober dan. Težki tranziti hitrih planetov pa lahko nakazujejo slabo izkušnjo pri frizerju, prepir s partnerjem, manjše službene nevšečnosti ali na splošno slab dan.



Zanimivo pa je tudi, da lahko manjši tranzit sproži deljeno izkušnjo, ki povezuje dva človeka v razmerju. Skupna izkušnja se zgodi, ko imata npr. obe osebi planet na isti stopinji. Ena oseba ima na primer natalno Venero na natalnem Soncu druge osebe, kar sicer ustvari prijetno vez med njima. Če to točko prehaja manjši tranzitni planet, sta osebi tisti dan zelo ljubeči druga z drugo.

Komentarji: