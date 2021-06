Transsaturnovci v izgonu

Planeti prek Saturnove orbite so generacijski, pravimo jim transsaturnovci. FOTO: Forplayday/Getty Images

Transsaturnovci so zunanji planeti, prek Saturnove orbite. Saturn predstavlja red in je meja, krog pravil in dogovorov, stabilnost kultivirane družbe, družbena normalnost. Energije transsaturnovcev pa se ne da spraviti v red, saj ga presegajo z nenehnimi novimi spoznanji, odkritji, izumi (Uran), ki trdnost bivanja spregledajo kot iluzijo ali samo nepotrebno oviro kreativnosti (Neptun), ter tisti, ki si ta red predela po svoje ali z uničenjem ali magijo (Pluton).Vse od Sonca do Saturna planet v izgonu pomeni resen izziv. Nekaj v tvojem sistemu ne deluje prav in se moraš tega naučiti. S Soncem v izgonu je treba najti stik s seboj, z Luno v izgonu se naučiti izražati čustva in biti sočuten do drugih, z Merkurjem se naučiti videti praktične vidike življenja in izuriti logično misel, z Venero nam bodo izziv odnosi, z Marsom v izgonu se bomo učili postavljanja meja in si izboriti, kar nam pripada, z Jupitrom zaupanja vase, optimizma, s Saturnom ne bo šlo brez učenja odgovornosti, reda.Človek, ki ima v izgonu transsaturnovca, ne doživlja velike stiske. To so generacijski planeti, tako izgon nakazuje, da določeni generaciji nekaj manjka.Uran je v izgonu v levu, generacija, rojena z Uranom v izgonu, je tehnološko manj vešča, se težje povezuje za skupno dobro, ni toliko usmerjena v razvoj skupnosti, je bolj subjektivna in ji manjka objektivnosti, logike, kritike. Toda ravno v njej bo nekaj ljudi, ki bodo dosegli osebno razsvetljenje, saj bodo pomanjkanje ozavestili, povezali dva nasprotujoča si dela v celoto, idejo razvoja povezali s kreativnostjo, da bi se osvobodili.Neptun je v izgonu v devici. Generacija, rojena z Neptunom v izgonu, je lahko premalo ustvarjalna, dušna in se ne prepušča dovolj toku. Toda v njej se bodo skozi soočanje s pomanjkanjem prepuščanja rodili veliki umetniki, ki bodo v svoje stvaritve dali tudi izjemne veščine, ne le navdiha. Budili se bodo duhovni ljudje, ki bodo znali v sebi združiti nasprotje materialnega.Pluton je v izgonu v biku. Generacija s Plutonom v izgonu ne bo imela prave moči presegati obstoječih okvirov, ne bo je znala najti za notranjo transformacijo, manj bo pričanj o izjemnih ljudeh, ki so dobili veliko moč s skrajnimi podvigi, deli. A nekaj jih bo, ki bodo z ustvarjanjem harmonije znali poriniti v velike spremembe, vezane na kmetijstvo, finance, poriniti družbo iz varnih okvirov, da bi rasla in se razvijala.Če imate v izgonu transsaturnovca, to ne bo izziv za življenje. Toda lahko je, če se soočite s konfliktom energije v sebi, to je lahko pomembna točka razvoja in napredka.