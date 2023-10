Transaturnovci v svojem domu: presegajo generacije, a imajo tudi minus

Ko gre za transaturnovce v določenem znamenju, bolj kot kaj drugega govorijo o generaciji, kaj ji je skupnega, kaj nosi svetu. Na osebni ravni se nas pozicija v znamenju nekoliko manj dotika. Seveda pa ima generacija skupne lekcije, skupne moči in skupne slabosti.

Uran je bil v vodnarju od leta 1996 do leta 2003. Uran, planet, ki predstavlja visoko tehnologijo, napredek in svobodo, se znotraj intelektualno odprtega vodnarja res dobro znajde, družbeno prinaša veliko svobode, povezovanja različnih skupin ... Generacija, rojena s takim Uranom, bo iskala nove načine dela, drugačne pristope k izobraževanju, na splošno bodo glasniki sprememb in razvoja. A bo tudi težko delovala usklajeno z družbo, težje pripadala družbenemu sistemu, težje dovolila kontrolo nad seboj in bo potrebovala res veliko svobode, da bi lahko izrazila ves svoj potencial.

Generacija s kombinacijo Neptuna v ribah ima bolj odprto intuicijo in drugo čutno zaznavanje. FOTO: Cristian Mircea Balate, Getty Images

Starejši jih lahko doživljamo kot upornike, nosilce težav, nemirneže ali kaotike, ki se upirajo sistemu tudi tam, kjer ta funkcionira. Potreba po svobodi jih lahko naredi premalo funkcionalne v svetu. S potrebo po svobodi močno rušijo določene trdno ukoreninjene vrednote in s tem prinašajo veliko nemira in strahu starejšim od sebe. Inteligenčno celotna generacija presega generacije prej in potem, toda toliko, kot imajo presežka v mentalni inteligenci, imajo minusa v čustveni inteligenci.

Veliko izjemnih umetnikov

Neptun je doma v ribah, tu je bil od leta 2012 in bo vse do leta 2025. V tem času lahko na družbeni ravni vidite poplavo duhovnosti, težave z virusi, cepivi, lahkovernost pa tudi ekstremno dolge filme ter prevlado znanstvene fantastike, ponovno rast popularnosti psihedelikov. No, generacija, ki je in še bo rojena s to kombinacijo, nosi veliko mističnega znanja, med njimi bo veliko izjemnih umetnikov, predvsem glasbenikov. Toda to je tudi generacija, ki bo izjemno občutljiva (psihično kot telesno) za viruse in bo potrebovala nekoliko mehkejši pristop k izobraževanju kot tudi pri vstopanju v delovna razmerja. Generacija s to kombinacijo ima bolj odprto intuicijo in tudi drugo senzitivno prepoznavanje, najbolje bo uspevala v mehkejših pristopih vzgoje in z veliko igre ter spodbujanjem domišljije. Tako otroci učijo svoje starše nežnosti, potrpežljivosti in tankočutnosti ter jim kažejo duhovne principe, znanje, resnico. Če se do takega otroka vedemo pregrobo, obstaja velika verjetnost, da pobegne v odvisnost.

Pluton je bil v škorpijonu, v svojem domu, med letoma 1984 in 1995. Generacija s Plutonom v škorpijonu je preživetveno zelo močna. Sposobni so preživeti izjemne krize. Nimajo močnih potreb presegati svojih prednikov, imajo pa veliko notranjo moč ob soočanju s težkimi situacijami in s trudom in delom doseči želeno. To generacijo simbolizira rek Tiha voda bregove dere. Pri njih je treba paziti, da jih lakota po materialnem uspehu ne odvede na kriva pota. Hitreje bodo zašli s poštenih poti, da bi si uresničili želje. To je generacija, ki se mora nujno soočiti z lastnimi destruktivnimi nagnjeni, sicer bodo ta v trenutku šibkosti nenadzorovano privrela na plan. Obenem je to generacija, ki se bo hitreje povezala z energijo kundalini, idejo tantre, katere pripadniki imajo dobre pogoje za reiki, masažo in druge oblike energijskega zdravljenja. Ker je Pluton povezan tudi s seksualnostjo, mora ta generacija najti zdravo mero pri sproščanju svoje spolne energije, ki naj bi je imeli v povprečju več kot generacije prej in potem.

Kot vidimo, so vse tri pozicije za planet dobre, saj se lahko izraža v polnosti svoje narave, a ga v tej polnosti lahko tudi odnese v skrajnost. Tako so tudi generacije s temi pozicijami posebne, zanimive, v nečem ekstra, če ne prav ekstremne.