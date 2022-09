Tradicionalna kitajska medicina: zdravje je ravnovesje

»Kitajci pravijo − in s tem se že dolgo strinja tudi Svetovna zdravstvena organizacija −, da je zdravje popolno ravnovesje na treh različnih področjih. Prvo je vse znotraj človeka in vključuje fizično in psihično raven, mentalne in čustvene procese, da čustva pridejo in gredo, da ne vztraja le eno, da logično razmišljaš in znaš misli tudi izklopiti, da spiš, imaš dovolj energije, te ne zebe, ti ni prevroče, imaš urejeno prebavo …

To, da ne zboliš ob menjavi letnih časov, se že navezuje na drugo področje, povezavo z našim neposrednim okoljem – da se, če je vroče ali dež, prilagodimo temu. Še en korak naprej je tretje področje – da vzpostavljaš in ohranjaš odnose, se povezuješ z ljudmi, pravijo strokovnjaki. Kar koli od tega ni v ravnovesju, potegne za sabo vse drugo. Kitajci namreč verjamejo, da je vse v življenju neločljivo povezano. Če si torej na primer zviješ gleženj in se ukvarjaš s fizično poškodbo in bolečino, a te skrbi za psa in kdo bo šel zdaj po hrano zanj, si zato jezen in žalosten, ne boš dobro spal. Noben problem ni izoliran − prepiraš se s partnerjem, zato slabo spiš. Fizične stvari povzročajo nefizične in obratno. Bolj zdravi ljudje sprejemajo boljše odločitve, z večjo jasnostjo uma.

Nekateri se vpišejo na telovadbo, se odselijo iz neprimernega stanovanja – sprejemajo odločitve, na katere vpliva okolje, hkrati pa s svojimi dejanji posledično spreminjajo svoje okolje, kar jih vodi nazaj v ravnovesje.