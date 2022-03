Tradicionalna kitajska medicina: različna energija živil

Jemo večkrat na dan. Ugotovili smo že, kaj radi uživamo in česa ne maramo. Pa vendarle zaužita hrana povzroča različne težave. Se znamo v resnici pravilno prehranjevati glede na letni čas, življenjska obdobja, čustva, območje, kjer živimo, in končno tudi telesno počutje? Živila jin so po tradicionalni kitajski medicini blaga in hladijo telo, jang pa aromatična, polnega okusa in ga ogrejejo.

Jin predstavlja žensko načelo, načelo Lune, zaključka, hladu, teme, prepuščanja in podrejanja, jang pa moško načelo, energijo Sonca, ustvarjanja, topline, svetlobe, neba, dominantnosti. Obe načeli sodelujeta med seboj, dolgoročna prevlada enega nad drugim ne obstaja. Vsako v sebi zadržuje načelo nasprotnega, spremembe, prevlada enega in nato spet drugega načela pa so ciklične.

Kitajska filozofija verjame, da se harmonija v telesu vzpostavi s pravilnim delovanjem hrane glede na razmerje med jin in jang. V živilih, ki grejejo, je navzoč ogenj. Ko jih uživamo, se kri ogreje in izboljša prekrvljenost. Prebivalci hladnih krajev, ki živijo v zimskih razmerah in kljubujejo prehladom, zato redno uživajo živila, ki ogrejejo telo, ljudje iz toplih krajev pa potrebujejo živila in pijačo, ki jih ohladijo.

V tej hrani je največ vode, ta pa je povezana s slanim okusom. Zima je po TKM čas jang hrane (začinjena in težja), poletje pa jin. Na splošno odsvetujejo uživanje skrajno jin (tropsko sadje, sladkor, kemični dodatki) in jang živil (meso, sol). Delitev živil ni povezana z okusom in načinom priprave, poleg jin in jang živil poznajo tudi nevtralna, to so kruh, cvetača, češnje, dateljni, mleko, breskve, grah, slive, integralni riž, bel riž (kuhan na pari).

Za zdravje težimo k ravnovesju in si zapomnimo, da sta bistvo zdravega prehranjevanja raznovrstnost in raznolikost.