Tradicionalna dihalna vaja: sprosti napetost, ki blokira pretok življenjske sile

Ko ste v stresu, se lahko umirite s tradicionalno kitajsko samozdravilno dihalno vajo, ki izhaja iz prakse borilnih veščin yiquan. V samo nekaj minutah vam bo pomagala obnoviti ravnovesje in notranji mir, sprostila bo napetost v mišicah, ki blokira pretok življenjske sile.

Dvignite roke pred sabo v položaj s pokrčenimi členki, ki spominja na psa, ki prosjači za hrano. Nato hkrati zategnite vse mišice v telesu, pri čemer globoko dihajte. Noge, roke, trebuh in celo obraz, mišice morajo biti napete. Sprostite mišice in počasi izdihnite. Po popolnem izdihu se rahlo stresite in sprostite napetost.

Položite roke na trebuh ali pa eno roko na prsi in drugo na trebuh. Občutite, kako se premika vaš dih, poskusite ga povleči v trebuh. Osredotočite svojo zavest na vrh glave pa vse navzdol do popka in preverite, ali lahko razširite trebuh, ne da bi pritiskali z želodčnimi mišicami, temveč jih sproščate.

Sprostite membrano, in ko vdihnete, se trebuh dvigne. Ponovite vsak korak. Na koncu bi morali biti bolj sproščeni in v sedanjem trenutku. Vaja pomaga spodbuditi živčni sistem s povečanjem ravni kisika v telesu. Če namreč možgane oskrbite z več kisika skozi krvni obtok, to pomaga umiriti podivjani um, poleg tega pa spodbuja energijske kanale in centre.