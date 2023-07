Točke proti strahu in jezi

Refleksoterapija je podobna akupunkturi in temelji na naravni telesni sposobnosti samozdravljenja. Vključuje pritiskanje na točke stopal in rok glede na predele, ki predstavljajo določene organe in dele telesa. Z osredotočanjem nanje lahko spodbudimo zdravljenje.

Japonci so razvili sorodno tehniko jin šin jutsu, ki uravnava energijski pretok v telesu. Določeni prsti roke naj bi bili povezani z različnimi negativnimi čustvi – palec z zaskrbljenostjo, kazalec s strahom, sredinec z jezo, prstanec z žalostjo in mezinec s praznim prizadevanjem za nečim oziroma šibko samozavestjo.

Preprosta vaja

Japonski mojstri tako pravijo, da si ob čustvenem neravnovesju lahko pomagamo s preprosto vajo. Izberemo čustvo in prst, na katerem želimo delati. Nato ga od dve do pet minut držimo s prsti druge roke – objamemo ga in držimo. Pri tem se umirimo, globoko dihamo in vztrajamo, da začutimo rahlo pulziranje, ki je znak, da je energija na tem predelu spet prosto stekla.