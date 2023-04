To sta kristala za pomlad

Ametist nosi visoko duhovno vibracijo, povezano z višjo zavestjo in jasnovidnimi sposobnostmi. Odpravlja stres, odvisnosti in razbija blokade. Spodbuja jasno razmišljanje, duhovne uvide, pomaga pri sprejemanju odločitev in doseganju ciljev. Lahko je vijoličen ali barve sivke, prinaša nam ravnovesje, duhovno partnerstvo, mentalno moč. Ima izjemno moč čiščenja telesa, uma, duha in čustev. Uravnava delovanje endokrinih žlez, čisti prebavila in kri. Pomaga sprostiti napetost in glavobol, pri poškodbah, težavah s sluhom, nespečnosti in vsem, povezanem z dihanjem in dihali.

Rubin je eden močnejših kamnov, pomaga nam sprostiti se in pridobiti več energije. Spodbuja strast, koristi ljudem, ki potrebujejo več ognjene energije. Sprošča nakopičeno jezo, spodbuja domišljijo. Uravnava prvo čakro. Spodbuja strast, pogum, zavest, čisti kri in krepi ožilje, spodbuja delovanje nadledvične žleze, ledvic, vranice. Odpravlja depresijo in druga psihična stanja, ki jih povzroča nakopičena jeza ali želja po maščevanju.