To so znaki, da niste na pravi poti

Včasih skrenemo s poti svojega poslanstva, ki je usklajena z namenom naše duše. Ne čutimo več veselja in strasti, ne izpolnjujemo svoje usode in ne sledimo svojim ciljem in sanjam.

Da nismo na pravi poti, nam kaže tudi nekaj znakov. Eden sta zmeda in negotovost o namenu svojega življenja, posebno če se takšno stanje ponavlja kot družinski vzorec. Drugi je način razmišljanja, ki nas blokira, onemogoči ali ustavi. Bodite pozorni na svoje misli, ki se začnejo z 'ne morem, ker …', ter na vedenje in odločitve, ki sabotirajo vaš namen duše.

Prisluhnite svojemu notranjemu glasu

Bodite pozorni na toksične čustvene, mentalne in duhovne vzorce, ki vam preprečujejo stik s svojo notranjo modrostjo in resnico. Se izogibate izzivom, težavnim situacijam, bolečini … Če si pogosto rečete, da vam nekaj ni bilo namenjeno ali da se vse zgodi z razlogom, premislite, ali niso to le izgovori, ki vas odvračajo od dela na sebi.

Prav tako je znak, da ste skrenili, ujetost v ponavljajočih se ciklusih izgube, neuspeha in težav, ki ne vodijo v transformacijo ali spreminjanje vedenja, ter pomanjkanje veselja, zadovoljstva, strasti in navdušenja glede tega, kar počnemo in smo v svetu. Če prepoznate katerega koli od teh alarmov, je čas, da se vzamete v roke. Prisluhnite svojemu notranjemu glasu in mu sledite nazaj na pravo pot. Prebudite se in spremenite svoje vzorce, da boste lahko zasijali.