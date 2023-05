To so zadnje ure babe Vange: do podrobnosti je vedela, kako bo umrla in kdo bo podedoval njene moči

Rodila se je kot Vangelija Dimitrova v Strumici v Severni Makedoniji leta 1911. Številne legende in zgodbe pravijo, da je imela baba Vanga popolnoma normalno otroštvo, dokler je ni strašna nevihta odnesla v nebo, ko je izgubila vid, a dobila "pogled v prihodnost".

Baba Vanga ni verjela, da je smrt dokončna, in je svoje goste in sorodnike pogosto tolažila z besedami: »Ne bojte se.« Trdno je namreč verjela, da gre le za prehod iz ene dimenzije v drugo ter da so duhovi pokojnih vedno prisotni in so okoli nas: »Duhovi so prozorni in brezbarvni, kot voda v kozarcu. Toda svetijo, oddajajo svetlobo. Obnašajo se kot mi, ljudje. Sedijo, hodijo, se smejijo, jokajo ... Zaspim, zbudijo me in rečejo: 'Vstani!' In zato pravim vsem: 'Brez strahu, svet ne bo umrl!'"

Videla je v prihodnost in videla je lastno smrt

Še danes potekajo burne razprave o tem, ali so bile podobe in napovedi, ki jih je videla, res njene ali pa je bilo to nekaj drugega, mističnega in zagonetnega. Takšne so bile moč, širina, globina in natančnost njenih vizij.

Obiskovalci so ji vsak dan izpovedovali svoje tragedije, bolezni, bolečine, zaupali v njene neomejene moči in upali na duhovno in telesno ozdravitev. Obiskovali so jo najvplivnejši ljudje sveta pa tudi revni iz njene vasi. Pripisujejo ji napovedovanje usode Hitlerja, Putina, Gorbačova, Stalina, princese Diane, Jackie Kennedy pa tudi največjih svetovnih tragedij.

Videla pa naj bi tudi lastno smrt. »Njeno stanje se je močno poslabšalo,« so sporočili 10. avgusta 1996 opolnoči. Zdravniki, zbrani v Vangini hiši, so se zaskrbljeno spogledali. Nihče ni imel niti kančka upanja, da bo ozdravela. In vedela je, da ne bo. Svojo smrt je namreč videla že pred leti.

Čeprav je vrsto let uspešno pomagala ljudem z alternativnimi metodami, si sama ni želela pomagati z zelišči, prav tako ni privolila v zdravniško pomoč. Pri teh odločitvah je vztrajala do konca. V zadnjih mesecih je le privolila, da jo sprejmejo v bolnišnico v Sofijo. Zbrali so se največji strokovnjaki in ugotovili, da je potrebna operacija. Bolgarska prerokinja jo je kategorično zavrnila. »Živela bom, dokler mi je to namenjeno,« je vedno poudarjala. Vedela je, da je to njena zadnja noč.

Vangina daljna sestrična, ki je bila ob njeni postelji do zadnjega trenutka, je pripovedovala, da je prerokinja tisti trenutek prosila za kozarec vode, skorjo kruha in da jo temeljito okopajo. Šele takrat je spregovorila: »No, zdaj je vse v redu!«

Okoli devete ure naj bi Vanga rekla – predvsem zato, da bi pomirila sorodnike –, da so »prišli duhovi ponjo«. Vanga je kmalu umrla. Strokovnjaki so takoj želeli proučiti njene možgane, a je medicinska sestra to prepovedala.

Njena dedinja je Francozinja

Tik pred smrtjo je Vanga imenovala dediča – desetletno deklico iz Francije. V začetku leta 2011 je bila v ruskem časopisu objavljena bombastična novica za naslovom »Vanga se vrača!«, kjer je pisalo, da v majhnem francoskem mestu živi sedemletno dekle, ki bi jo lahko nasledilo. Njeni starši niso mogli verjeti, da lahko vidi prihodnost in da so se vse njene prerokbe uresničile. Družina je to dejstvo skrivala v strahu, da bi deklico imeli za pošast in da bi preprečili zlorabo njenega talenta. Staršem je razložila, da jo ponoči obiščejo duhovi mrtvih in ji pripovedujejo, kaj se bo zgodilo. Čeprav ni slišala ničesar o fenomenu Vanga, je deklica kot enega od svojih "nočnih gostov" opisala prav bolgarsko vedeževalko.