To so tri znamenja, ki veljajo za največje prešuštnike

Škorpijoni bodo prevaro zelo dobro skrili, Levi vas bodo prevarali kot za šalo. Vendar to niso horoskopska znamenja, ki bi bila tako zlahka nagnjena k prešuštvu. Horoskop pa razkriva, katera znamenja najverjetneje varajo:

Dvojček

Znani so po svoji radovednosti. Želijo si drugačnih izkušenj in če v razmerju ne najdejo načina, kako izraziti svojo naravno radovednost, bodo našli zamenjavo. Da je nekaj narobe, boste prepoznali, če se bo sprva kregal, se nenadoma čudno obnašal, a vam bo na koncu vseeno povedal resnico.

Strelec

Znamenje, ki je najbolj znano po svoji želji po avanturi. Ljudje, rojeni v znamenju strelca, so hitro siti rutine in nenehno iščejo nekaj novega. Zato so lahko nagnjeni k varanju, vendar se bodo »zapletli«, če bodo varali in lagali. Tako boste prepoznali, da nekaj ni v redu.

Ribe

Ribe so izjemno občutljive in nagnjene k sanjarjenju. Če niso zadovoljni s čustvenimi vidiki odnosa ali se z vami dolgočasijo, se lahko oddaljijo od partnerja in iščejo čustveno povezavo zunaj odnosa. Ribe vas bodo varale z nasmehom na obrazu in vam ugajale, saj nikakor ne bodo priznale, da so v svoji popolnosti naredile nekaj narobe.