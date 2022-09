To so tri alfa ženske horoskopa: odločne in fatalne dame, ki se jim je težko upreti

V teh astroloških znamenjih se rojevajo alfa ženske – so odločne, avtoritativne in težko se jim je upreti.

Bik

Ženska, rojena v znamenju bika, je popolna gospodinja. Poleg tega, da je spretna v kuhinji, zna ugoditi partnerju in dati brezmejno ljubezen. Njen dom izžareva čistočo, harmonijo in toplino. Poleg tega ima velik talent za posel, je pametna in zna zaslužiti denar.

Tehtnica

Pravijo, da je najlepša izmed vseh astroloških znamenj. Ko jo vidite, ji vse odpustite. Ne more se sicer pohvaliti s takšnim gospodinjskim znanjem kot ženska, rojena v biku, vendar nadoknadi z lepoto, ki se prenaša iz roda v rod. S čudovitimi manirami očara kot boginja, ki se je spustila med ljudi. Tem ženskam so vrata povsod odprta. Morda ni vedno pošteno, a tako pač je.

Lev

Levinja je dominantna posameznica. Njen videz je fascinanten, zna vsiliti svojo voljo in zase izbere le popolnost. Njej pripada, saj je tudi sama rada popolna. Kraljica stila in dobrega okusa bo tudi, ko ni popolna, našla način, da se tako predstavi, in ​​verjeli ji boste.