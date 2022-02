To so štirje najmočnejši astrološki znaki: imajo samo eno pomanjkljivost

Astrološka znamenja so razdeljena v tri skupine – kardinalno, fiksno in spremenljivo. V vsaki od teh skupin so štirje znaki, vsak od njih pa predstavlja enega od štirih elementov: ogenj, zemljo, zrak in vodo.

Kardinalna znamenja vključujejo ovna (ognjeno znamenje), raka (vodno znamenje), tehtnico (zrak) in kozoroga (zemlja). Vsako od teh znamenj pripada tudi različnim letnim časom – oven pomladi, rak poletju, tehtnica jeseni in kozorog zimi.

Kaj je kardinalno znamenje?

Fiksna znamenja (bik, lev, škorpijon in vodnar) se ne prilagajajo spremembam, povezana so s stabilnostjo in z vztrajnostjo. Spremenljiva znamenja (dvojčka, devica, strelec in ribi) so prilagodljiva, se zlahka navadijo na spremembe in so povezana s spremembami.

Nasprotno pa je vsako kardinalno znamenje pobudnik sprememb in ima odlične vodstvene lastnosti. Ti štirje astrološki znaki imajo vizijo in ustvarjajo načrte s cilji, ki jim pomagajo doseči sanje. Kot pobudniki imajo vpliv na druga astrološka znamenja, predvsem v čustvenem smislu. Poleg dobrih vodstvenih lastnosti so pogumni, tekmovalnega duha in cenijo red.

Značilnosti kardinalnih znakov

Odločnost

Veljajo za zelo odločne, vedno so pripravljeni na akcijo in imajo načrt, kako doseči svoje dolgoročne cilje. Ambicije jih vedno potiskajo naprej in izkoristijo vsako priložnost, ki jo dobijo. Z lahkoto premagujejo ovire, vendar morajo imeti pred seboj vedno cilj, da vedo, kam gredo.

Čustvena inteligenca

Kardinalni znaki so presenetljivo čustveni in lahko bi rekli spremenljivega razpoloženja, a to je zato, ker običajno izražajo svoja čustva, kar je znak čustvene inteligence.

Ljudje, ki imajo močno čustveno inteligenco, so opisani kot sočutni, znajo prepoznati svoja čustva, a namesto da bi jih potlačili, razmišljajo o njih in temu primerno ravnajo. Pomagajo jim tudi pri doseganju ciljev.

Družabnost

Ker imajo izrazite vodstvene lastnosti, je pričakovati, da so ti znaki zelo družabni. Radi so prvi v preizkušanju novosti, postavljajo trende in so pobudniki zabave v družbi.

Takoj ko jih boste bolje spoznali, boste razumeli, da so usmerjeni v ljudi, radi imajo nadzor in najbolje delujejo, ko so obkroženi z drugimi.

Ti astrološki znaki so največji pobudniki ne glede na to, ali sprožijo nekatera dejanja (oven), razvijajo dolgoročne načrte (rak in kozorog), načrtujejo in nato analizirajo načrte z vseh zornih kotov (zlasti tehtnica).

Na ta način dosežejo svoje cilje, ki običajno vključujejo najbližje ljudi, ker jih to še posebej izpolnjuje.

Slaba lastnost

Kardinalna astrološka znamenja imajo tudi eno pomanjkljivost in to je, da ostanejo »čustvene spužve«, ker so sočutna in rada preživljajo čas z ljudmi. Včasih to slabo vpliva nanje, saj postanejo negativni, pesimistični.

Čeprav tega ne počnejo zavestno, so preprosto čustveni in to je na neki način posledica. Da bi bili manj dovzetni za vpliv negativnosti drugih, se morajo naučiti, da se v nekatere stvari ne vpletajo s čustvi, kar je seveda veliko lažje reči kot pa narediti.