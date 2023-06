To so skrivnosti manifestacije

Svet materialnega zaznavamo kot tridimenzionalen, v resnici pa ni, je holografski, pravijo guruji. V njem so vse možnosti in intuitiven človek lahko pride do najverjetnejših scenarijev. Opozarjajo pa, da je ključ za vse, tudi za nove ideje, praznina, ne nenehna osredotočenost na želeno, o čemer je govoril že Edison.

Ko ni vedel, kako rešiti problem, je namreč vzel v vsako roko ležaj, gledal v nebo in se sproščal, njegova namera je bila, da najde odgovor. Ko je bil tako sproščen, da so mu ležaji padli iz rok, je odgovor prišel. O relativnostni teoriji je Einstein sanjal. Se pravi, da pride vse iz drugih dimenzij, kjer je to že manifestirano. Da znaš manifestirati, potrebuješ tudi fokus, stik z energijo zemlje, odprtost prvih treh čaker, primerne globalne in lokalne atmosferske pogoje.

Ameriški način manifestacije se usmerja samo na cilj, a ta potegne za sabo tudi drugi pol. Če npr. želiš razširiti poslovanje podjetja, ti to lahko uspe, a nimaš časa uživati v tem, ker si vlagal toliko truda v vzpostavljanje nadzora nad zunanjimi dogodki, da dobiš čir na želodcu. Pazite, torej, kaj si želite.

Upoštevati morate namreč tudi vibracijsko raven razvoja duše. Gre za to, da s svojo energijsko resonanco privlačimo tisto, kar se nam dogaja. Z določenimi tehnikami sicer lahko pritegnemo tudi stvari, ki niso v skladu z našo resonanco, a če to naredimo na ta način, porabimo zelo veliko energije, da ustvarjeno tudi zadržimo. In sledijo čiri na želodcu …