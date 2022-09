To so navade, ki se jih morate znebiti

Če želite duhovno napredovati in se razvijati, morate v svoj vsakdan vnesti določene poglede, držo, način obnašanja, ki se precej razlikujejo od življenja na avtopilotu in sledenju škodljivim zakoreninjenim vzorcem, čemur ste sledili doslej. Najprej morate prenehati dopuščati, da mnenja drugih nadzorujejo vaše življenje. Zavedati se morate, da so drugi samo vaša ogledala, če želite kar koli spremeniti, pa morate začeti pri sebi. Narediti morate, kar je najboljše za vas, ne zanje.

Prav tako morate opustiti spomine na pretekle neuspehe, saj vas lahko blokirajo pri nadaljnjih podvigih. Vedeti morate, da ni nujno, da bo vaša prihodnost enaka. Prenehati morate biti neodločni o tem, kaj hočete. Nikoli se ne boste premaknili z mesta, dokler ne boste vedeli, kje bi bili raje kot tu, kjer ste zdaj. Skrajni čas je, da vzamete vajeti v svoje roke. Lahko namreč sprejmete stvari take, kot so, ali prevzamete odgovornost zanje in jih spremenite. Nehajte bežati pred težavami. Soočite se z njimi in jih rešite, pogovorite se, odpuščajte in bodite hvaležni. Nehajte iskati izgovore namesto rešitev.