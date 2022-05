To so največji izzivi retrogradnega Merkurja

Ko je Merkur retrograden, se moramo osredotočiti na vse, s čimer smo predolgo odlašali, in temu končno posvetiti pozornost. Uvideti, razumeti, predelati je treba, kar smo živeli, da bi, ko se obrne direktno, lahko nadaljevali brez težkih nahrbtnikov in nedokončanih stvari.

Čeprav je Merkur retrograden le tri tedne, je treba pogledati tudi čas, ko pride na točko, kjer se bo obračal direktno, vse do časa, ko se vrne na stopinjo, kjer se je obračal retrogradno, tako se obdobje njegovega delovanja precej razširi. Čas ustavljanja pred obratom je najtežji, saj se zdi, da vse stoji in da se nič ne odvija po naše.

Tokrat se obrat zgodi danes (10. 5.), a smo ga čutili že kak dan prej. Ko se Merkur začenja gibati nazaj, se že počasi navadimo na drugo energijo, ki zahteva pogled v preteklost, navznoter in nam prepoveduje vstopati v pomembne in velike nove zgodbe. Dovoljeno nam je začeti le tisto, kar smo že dolgo prej natančno skomunicirali, ali tisto, kar zaradi takih ali drugačnih ovir ni moglo biti uresničeno v preteklosti.

Aspekta, ki se bosta ponovila v tokratni retrogradnosti, sta Merkur sekstil Jupiter in trigon Pluton. Tako bo kljub raztresenosti, ki jo nosi retrogradnost Merkurja v zračnih znamenjih, veliko novih spoznanj, odkritij, sposobnosti razumeti najbolj temačne skrivnosti in dojeti vzvišene resnice.

Popravljali bomo napake iz preteklosti in končevali odprte projekte. FOTO: Dmark/Getty Images

Merkur se bo drugič povezal z Jupitrom še v znamenju dvojčkov, tako nas bo optimizem podpiral pri intelektualnem delu, dogovorih, spoznanjih. Ko se ponovno vrne v bika (23. 5.), se bo naš um umiril, manj bomo raztreseni, a tudi manj razumni, radovedni, ponovno nas bo zanimalo samo tisto, kar lahko unovčimo ali materializiramo. Njegova pot nazaj po biku bo od nas zahtevala, da premislimo stvari, vezane na finance, imetje, nepremičnine, prehrano.

Zoprni čas bo tudi ustavljanje Merkurja tik pred obratom naprej (3. 6.), saj se bo obračal na zloglasni zvezdi Algol in v bližini kvadrata s Saturnom, tako so dnevi konec maja in v začetku junija lahko zelo naporni, več bo blatenja, jeze, sovražnosti, tako povezano z ukrajinsko vojno kot pri nas z novim mandatarjem in vlado, saj so bile volitve na dan kvadrata Merkurja in Saturna.

Če te dni speljemo konstruktivno, nas od 10. 6. čakajo poglobljeni uvidi skrivnosti in ozadij, od 13. 6., ko Merkur vstopi v dvojčka, pa tudi več jasnine, povezovanja, gibkega razuma, vedno manj bo negativne energije. 18. 6. gre Merkur iz sence in je proces zaključen, 19. 6. bo zadnji sekstil Merkurja in Jupitra, ki dokončno privede do optimizma in pozitivne vizije prihodnosti.

Kot vsakič, ko se Merkur obrne, se obrnimo z njim tudi mi. Poglejmo, česa še nismo naredili, a smo si želeli. Ozavestimo pretekle napake in jih popravimo. Predelajmo vse, kar se nam je zgodilo v preteklih mesecih, da bomo s hitrim Merkurjem v dvojčkih tudi mi hiteli k novemu izkustvu.