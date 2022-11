To so najsrečnejši dnevi v novembru: dobro si zapomnite datume, prinašajo vam najlepša darila življenja

V novembru bo nad nami energija, ki nas spodbuja, da se znebimo negativnosti in slabe energije, preteklosti in neugodnih spominov. Čaka nas izjemno dober čas za nove začetke in priložnosti, da spremenimo svet okoli sebe, piše sensa.mondo.rs. Usoda je v vaših rokah – izbirajte dobro in dobro vam bo sledilo. Astrologi razkrivajo, da bo novembra veliko pozitivnih aspektov planetov, ki prinašajo srečo in veliko preobrazbo.

9. november – opozicija Merkurja in Sonca z Uranom

Ta dan bo na nebu dvojni aspekt Merkurja in Sonca z Uranom. Gre za univerzalen dan, ki vam prinaša močan zagon za napredek. Marsikdo bo začutil dotok moči in energije.

Pozitivna čustva prihajajo na površje, zato se vam obeta čudovito obdobje za ljubezen, spogledovanje in spoznavanje novih ljudi.

11. november – zrcalni datum, najmočnejši energetski portal leta

11. november je zrcalni datum, numerološko zaporedje 11-11. To je vibracijsko močan dan, dan, ko prejmemo globoka duhovna sporočila, imamo možnost duhovnega prebujenja in razumevanja namena svoje duše. Če obstaja nekaj, kar želite manifestirati, je to dan, da določite svoje namere.

Ta dan lahko poveča našo vzdržljivost in čustveno moč. Bolje je, da z ničimer ne odlašamo, ampak ukrepamo pogumno in odločno.

17. november – Merkur vstopi v strelca

Merkur ostaja v strelcu do 6. decembra. To obdobje, še posebej od 17. novembra naprej, prinaša odličen čas za potovanja, tako da se lahko odpravite na destinacijo, o kateri že dolgo sanjate.

Je tudi odlična priložnost za spremembo različnih življenjskih situacij, od prenove hiše do menjave službe in novih hobijev.

25. november – Jupiter zapusti retrogradno fazo

Jupiter bo končal s svojo retrogradno fazo 25. novembra. Na ta dan in še naslednjih nekaj mesecev bo naša intuicija začela pravilno delovati. Notranji glas nas bo usmerjal. Navdihnjeni bomo, polni notranje moči.

Mnogi od nas bodo lahko prenehali razmišljati samo o sebi, osredotočili se bodo lahko na ljubljene in svojo drugo polovico.

To bo zelo ugodno obdobje za odnose, še posebej s partnerjem in družinskimi člani.

29. november – Opozicija Merkurja in Marsa

Ta opozicija je odličen aspekt, še posebej, ker sta vpletena Mars in Merkur. To bo čudovit dan za samoizražanje, za sestanke in za delo.

Ta dan bo verjetno najbolj produktiven dan v mesecu. Ne odlašajte s pomembnimi stvarmi.