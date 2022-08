To so najprijaznejši astrološki znaki. Ste med njimi?

To so prijatelji ali partnerji, ki so vedno tam, ko jih potrebujete. Pa ne zato, ker se čutijo dolžne, ampak zato, ker je takšna njihova osebnost

Ribi

Ribi sta najprijaznejši astrološki znak. Rojeni v tem znamenju so prijazni do vsakega živega bitja. Brez težav se bodo ustavili na cesti, da bi rešili psa. Prav tako so neverjetno potrpežljivi, kar ljudje cenijo, zato se pogosto prav k ribam zatečejo pa uteho.

Devica

Device vedno pomagajo, ne glede na to, ali osebo, ki potrebuje pomoč, poznajo ali pa tudi ne. So tudi izjemno pametni, zato kadar nimate odgovora, dobro vedo, kje ga lahko izbrskajo. Ta astrološki znak je zanesljiv in odlično posluša, ko si mora nekdo olajšati dušo. Prisotni so in upoštevajo vsako vašo besedo.

Tehtnica

Tehtnice so empatične in polne sočutja, zato so zelo prijazne do drugih. Tako bodo svoje mesto na javnem prevozu z veseljem prepustili komu drugemu, ki to bolj potrebuje. Z vsakim, ki ga srečajo, so prijazne in velikodušne.

Dvojčka

So prijazni in nikogar ne obsojajo. Sprejemajo vse ljudi in potrudili se bodo, da se boste v njihovi družbi počutili dobrodošli. Vedo, kaj reči, ko je to najbolj potrebno, in so zelo zanesljivi.

Lev

Levi so znani po svoji prijaznosti in ustrežljivosti. Z lahkoto izkazujejo ljubezen in naklonjenost, ničesar ne jemljejo za samoumevno, z drugimi ravnajo previdno in sočutno, tako kot si želijo, da bi drugi ravnali z njimi. Zvestoba je njihova močna lastnost.

Oven

Ovni imajo ogromno srce, so zelo iskreni, ne ogovarjajo ljudi za hrbtom in vedno stojijo za tem, kar govorijo. Če je nekdo žalosten, mu bo ta astrološki znak pomagal tako, da bo zanj pripravil nekaj zabavnega.