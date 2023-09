To so najpogostejše nočne more

Nočne more lahko povzročijo številni dejavniki, ki niso nujno neposredno povezani z našim življenjem. Najpogostejše je analiziral že Freud, ki je zagovarjal idejo, da vse sanje predstavljajo nekaj, kar si želimo, celo nočne more. Podal je številne razlage, kaj pomenijo, med katerimi je poudaril zadovoljevanje naših mazohističnih teženj, ki pravzaprav kažejo naše potlačene in skrite potrebe. Tako lahko ponavljajoče se sanje predstavljajo določene travme in strahove, ki jih še nismo premagali.

Prva nočna mora je, da smo goli v javnosti, na poznanem kraju, npr. na univerzi ali v službi, obdani z ljudmi. Nenadoma spoznamo, da smo goli in nas vsi gledajo. Čutimo se ranljive in osramočene. Mogoče je, da nas sanje opozarjajo na to, da želimo biti vključeni v skupino.

Sanje, da padamo z drevesa ali stavbe ali v luknjo, ko hodimo po cesti ali travniku, so lahko povezane z našo živčnostjo, saj smo trenutno v težavnem in stresnem obdobju.

Če nas nekdo zasleduje in se trudimo zbežati, a se ne moremo premakniti, mora kaže, da nas nekaj moti ali vznemirja, lahko pa tudi, da obžalujemo nekaj v situaciji, ki je ne moremo spremeniti.

V sanjah lahko tudi čutimo bolečino in trpimo, lahko pa se to dogaja našim bližnjim. Lahko smo poškodovani ali celo umorjeni. Zelo pogoste so sanje o kačjih ugrizih in pikih pajkov. Vse sanje o smrti nakazujejo našo ranljivost.

Če smo v sanjah ujeti v labirintu ali prostoru brez izhoda, se počutimo nemočne in prestrašene, ker ne moremo zapustiti tega kraja. Freud pojasnjuje, da se tudi v resničnem življenju čutimo ujete in stisnjene v kot – s strani družine ali zaradi službenih okoliščin.

Če kričimo v nevarni situaciji, a iz našega grla ne pride noben glas, oz. ne moremo priklicati pomoči ali opozoriti koga, kaj se dogaja, to običajno kaže na naše nekompetence v budnem življenju.