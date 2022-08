To so ključni datumi do konca leta 2022: astrologi razkrivajo, da nas čakajo veliki pretresi

Pred nami je sezona retrogradnega Urana, astrologi pa pojasnjujejo, kako bo to vplivalo na nas. Na nebu bo od 24. avgusta do 23. januarja 2023, iz retrogradne sence pa bo prišel šele 9. maja 2023. Do takrat lahko pričakujemo večje pretrese in pomembne spremembe.

Ključni datumi retrogradnega Urana

Uran je planet upora in revolucije, prinaša velike spremembe. Ko je v biku, ustvarja kaos v samem temelju našega značaja in življenja. Tokrat nas bo pretresel do korenin.

V sredo, 24. avgusta, vstopi Uran na retrogradno pot, dva dni kasneje, 26. avgusta, pa bo v kvadratu z Venero v levu. Nenadoma bomo začutili željo po svobodi, še posebej se bomo želeli osvoboditi odnosov, ki nam ne dovoljujejo, da bi bili to, kar smo.

5. novembra 2022 bo retrogradni Uran nasproti Venere v škorpijonu. V tem obdobju bo v ospredju način, kako ljubimo, za nekatere odnose bomo šele takrat spoznali, kako dragoceni so v resnici. A Uran išče spremembe in svobodo, nekateri odnosi bodo doživljali pretrese. Če niso stabilni in trdni kot skale, se lahko zlomijo.

Tri dni pozneje, 8. novembra, bo Merkur v škorpijonu nasproti Urana v biku, kar nam bo odprlo oči in omogočilo uvid v stvari, ki so bile do takrat skrite.

Dan kasneje, 9. novembra, bo Sonce v škorpijonu nasproti Urana, kar nam bo dajalo moč za pristnost.