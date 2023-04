To so astrološki znaki, na katere bo sončev mrk 20. aprila najbolj vplival: pripravite se, čakajo vas korenite spremembe

V četrtek, 20. aprila 2023, nas čaka sončev mrk. Astrologi razkrivajo, katera astrološka znamenja bodo bližajoči se mrk občutila močneje kot druga.

Oven

Ta sončev mrk aktivira vašo hišo osebnosti in vas spodbuja, da postanete nekoliko bolj jasni glede svoje osebne identitete. Kdo ste in kaj je vaše poslanstvo? Z mrkom, ki se poravna z Jupitrom, planetom sreče in obilja, boste navdihnjeni, da se pristno izrazite in morda celo naredite nekaj drznih korakov v svojih načrtih. Zdaj je tudi čas, da uberete drugačen pristop k svojemu ljubezenskemu življenju. Upoštevajte le, da boste v tem obdobju morali razčistiti nekatere stvari in biti odprti za preobrazbo za napredek svojih vizij.

Rak

Sončev mrk pade v vašo hišo kariere, dela in očetovstva, zato se pripravite na možne spremembe v svojem poklicnem življenju. Morda se boste v dneh pred tem dogodkom počutili prisiljene prevzeti večjo odgovornost ali določeno vodilno vlogo. Morda boste deležni posebne obravnave s strani nadrejenih. Morda boste odkrili nekaj pomembnega o družinskih članih. Možnosti je več. Zdaj je čas, da naredite določene spremembe v svojem življenju in to, kar počnete, počnete bolj samozavestno. Ste od očeta prejeli premalo potrditve in vam zato primanjkuje zaupanja? Čas je, da si podarite tisto, kar ste v otroštvu tako pogrešali.

Tehtnica

S sončevim mrkom v vaši hiši partnerstva ste očitno na robu vznemirljivega novega poglavja v ljubezenskem življenju. Vendar ta hiša ne govori samo o romantičnih odnosih. Okrepite lahko tudi odnose z drugimi. Morda razmislite tudi o tem, kako najbolje uravnotežiti svoje osebne cilje in občutek samega sebe, medtem ko ste še vedno vdani partnerji. Naslednji mrk bo v vašem znamenju 14. oktobra, kar nakazuje, da se bo osebna in partnerska rast, ki jo boste zdaj doživeli, še naprej oblikovala v prihodnjih tednih in mesecih vse do jeseni.

Kozorog

Sončev mrk pade v vašo hišo materinstva in doma, kar poudarja vaše čustveno počutje, vaše korenine in vaše notranje življenje. Ta mrk vam daje priložnost, da poskrbite zase na drugačen način, kar je lahko posledica celjenja lastnih ran, s čimer ste prej odlašali, a ste to zdaj pripravljeni storiti. Z vstopom Plutona v vašo hišo financ 23. marca lahko notranje spremembe, ki ste jih pripravljeni narediti, vodijo do zadovoljivih preobrazb in premikov, povezanih tudi z dolgoročnimi finančnimi cilji, piše atma.hr.