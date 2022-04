To pomlad nas čakata dva močna mrka: na nas bosta imela neverjetni vpliv

Astrologi opozarjajo, da nas spomladi čakata dva mrka. 30. aprila nas čaka delni sončni mrk, ki prihaja v znamenju bika. Ta znak je povezan z materialno sfero in domom. To pomeni, da se lahko 30. aprila doma zgodi kaj nepričakovanega. Ne gre za prepire, ampak za napake v tehnologiji in elektroniki. Mogoče je, da boste imeli težave z materialnimi stvarmi, lomljenjem, s kvarjenjem ...

Na ta dan se obvezno izogibajte popravilom. Zjutraj ne bo potrebe po trdem delu, prav tako se ne osredotočajte preveč na popravljanje napak. Bolje je počivati, se sprehoditi. To je dober dan za sproščujočo kopel, bivanje v naravi in ​​povezovanje z mislimi. Bik je delno povezan z denarjem, zato bodite 30. aprila previdni pri financah.

Nato naš čaka še popolni lunin mrk, ki prihaja 16. maja. Vladal mu bo škorpijon. To bo zelo napet dan, v katerem bomo imeli težave z intuicijo. Prva stvar, ki si jo morate zapomniti, je, da si na ta dan vzamete čas zase. Če vam šesti čut govori, da morate nekaj narediti, razmislite, preden naredite velike korake. Pretehtajte vse prednosti in slabosti takšne odločitve in šele nato nadaljujte izvajanje načrtov.

To bo dan ljubosumja. Če vas razjeda vsaj delček dvoma o tem, ali zaupati svoji sorodni duši, 16. maja te dvome dobro preučite, preden kaj neumnega storite. Držite jezik za zobmi in svoje ljubljene osebe ne obtožujte varanja. Poleg tega astrologi svetujejo, da 16. maja čim manj vstopamo v konflikte. Če na ta dan začnete prepir, lahko negativno spremenite nekatere odnose in negativno vplivate nanje. Ne izkazujte jeze, ne kopičite zamer in izogibajte se stiku s strupenimi ljudmi.