To bo vaš najsrečnejši mesec v letu 2022 glede na vaš astrološki znak

Novo leto je priložnost za nov začetek. Čas je, da obrnete nov list v svojem življenju, opustite vse, kar vas ovira ter naredite vse, kar je v vaši moči, da tega leta svojega življenja ne zapravite.

Katero je obdobje leta 2022, ko bodo po mnenju astrologov planeti delovali v prid vašemu astrološkemu znaku?

Oven

Morda vam začetek leta ne bo tako naklonjen, vendar boste spomladi popolnoma zasijali na vseh področjih svojega življenja. Spomladi si boste s poslovnimi uspehi dvignili samozavest, dobro se boste počutili v svoji koži. Hkrati bo zacvetelo tudi vaše ljubezensko življenje in končno boste začutili, da je življenje lahko res dobro in da se je ves vaš trud dejansko izplačal. Aprila se boste počutili, kot da ste osvojili svet in da lahko dosežete vse, kar si zamislite.

Bik

Vaš srečni mesec bo junij, ko se vam bodo uresničile vse sanje. Po turbulentnih zimi in pomladi boste na začetku poletja lahko iz svojega življenja izpustili vse strupene ljudi in šli naprej osvobojeni vsega, kar vas je zlomilo. Bolj se boste osredotočali nase, čas pa boste preživeli z ljudmi, ki v vaše življenje prinašajo pozitivnost. Leto 2021 je bilo za vas odskočna deska, ko ste se morali naučiti lekcije na grob način, zdaj pa boste končno uživali v sadovih svojega trdega dela.

Dvojčka

Če ste mislili, da se bo vaša smola v ljubezni nadaljevala tudi v letu 2022, se motite. Res je, da boste morali še malo počakati, vendar vas bo sreča našla. Vaš najsrečnejši mesec bo avgust in obstaja možnost, da boste na počitnicah spoznali ljubezen svojega življenja. Če se boste torej na morje odpravili s samskimi prijatelji, se morda domov ne boste vrnili z enakim statusom. Bravo Dvojčki, sreča je na vaši strani!

Rak

Vaš najsrečnejši mesec bo julij, mesec vašega rojstnega dne. To bo mesec novih sprememb, ko boste sebe postavili na prvo mesto. Spoznali boste, da ste se trudili za ljudi, ki so vas izkoristili. Tako se bodo v tem mesecu strupena prijateljstva zaključila, zelo hitro se bodo sklenila nova. Ko boste izgubili ljudi, za katere ste mislili, da so vaši prijatelji, boste razočarani, saj ste čustvena in občutljiva oseba. Ker pa boste že kmalu spoznali prave ljudi, vam bo hitro jasno, da ste se ves čas motili in da je bolje, da so te osebe zapustile vaše življenje. Uživajte v svojem novem življenju Raki, zaslužite si!

Lev

Vaš srečni mesec bo kar na začetku leta. Januarja se boste počutili, kot da imate energijo za velike stvari, in poskusili boste nekaj novega. Najboljše pa je, da bo vse, kar boste začeli, imelo izjemen uspeh, na katerega boste ponosni. Ker bo začetek leta za vas popoln, boste imeli dovolj samozavesti, da boste z dobrim delom nadaljevali do konca 2022, ko boste preprosto zablesteli.

Devica

Vaš srečni mesec bo mesec vašega rojstva – september. Na začetku leta ne boste dobili vsega, kar ste želeli. Nekoliko boste morali malo počakati, da se nekatere stvari uredijo. Res je, da bo trajalo malo dlje, bo pa zato na koncu slajše. Vaše ljubezensko življenje bo končno zagledalo luč na koncu tunela, saj boste imeli veliko priložnosti, da spoznate tisto osebo, ki ste jo čakali celo življenje. Ta občutek vas bo napolnil s pozitivno energijo, tako da vas nič več ne bo spravilo s tira.

Tehtnica

V februarju lahko računate na kup pozitivnih občutkov in sreče. To bo vaš najsrečnejši mesec in preostanek leta bo prav tako uspešen. Začeli boste nov posel, ki ste si ga vedno želeli, a zanj niste imeli poguma. Ne boste srečali ljubezni svojega življenja, boste pa imeli veliko spogledljivih trenutkov, v katerih boste preprosto uživali. Bolj se boste osredotočili nase in razvijali svoj posel, ljubezen pa bo prišla takrat, ko jo najmanj pričakujete. Nikoli ne vemo, kaj prinese konec leta, kajne?

Škorpijon

Škorpijoni, počakati boste morali do konca leta, da boste dobili tisto, kar si zaslužite, saj bo vaš najsrečnejši mesec december. To bo čas velikih sprememb, ko boste ugotovili, kdo so vaši pravi prijatelji in kdo je tam samo zato, da bi vas izkoristil. Do konca leta boste doživeli veliko sprememb, tako na zasebnem, kot tudi na poslovnem področju. Končno boste izbrali ljudi, ki so bili vedno ob vas, in s svojimi odločitvami boste zadovoljni. Konec leta vam bo prinesel mir, po katerem ste tako hrepeneli, in v novo leto boste vstopili srečni.

Strelec

Ne bo vam treba dolgo čakati, da najdete svojo srečo. Zgodilo se bo v začetku marca in to bo vse, kar ste čakali. Tudi če menite, da je bog na vas čisto pozabil, se vam bodo konec zime začele dogajati res lepe stvari, ki bodo z vami vso leto. Izpolnjeni boste s poslovnimi dosežki in načinom, kako se vaši poslovni partnerji obnašajo do vas. Počutili se boste superiorne in nekaterih stvari brez vas ne bo mogoče narediti. Končno se boste rešili te depresije, ki je bila tako dolgo del vas, in končno boste zagledali luč na koncu tunela.

Kozorog

Vaš najsrečnejši mesec bo oktober. Začetek leta bo nekoliko bolj klavrn, nekatere stvari se morajo namreč urediti same od sebe, kasneje pa bo vse tako, kot ste si vedno želeli. Celo življenje ste hrepeneli po pravi ljubezni, zato se boste bolj osredotočili na njeno iskanje. Uspešni boste tudi v službi, vendar bo vaša prioriteta ljubezensko življenje. V trenutku, ko boste želeli obupati, ker ta proces traja nekoliko dlje, kot ste mislili, bo v vaše življenje prišla prava oseba. In najbolj zanimivo je, da je ta bila ves čas tik pred vami, a niste bili pozorni nanjo. Ko se boste ustalili z njo, boste v sebi končno začutili mir.

Vodnar

Novembra se vam bodo uresničile vse sanje in ko boste videli vse tiste velike stvari, ki se vam bodo zgodile, vam ne bo žal, da ste jih čakali tako dolgo. Imeli boste navdih, da začnete delati nekaj novega, in ne bo vam žal, saj bo uspeh zagotovljen. Spoznali boste ljudi, ki bodo postali vaši najboljši prijatelji, in počutili se boste odlično, tudi če boste samski. Pravzaprav bo v tistem trenutku vse, kar potrebujete, to, da ste samski. Na ta način se boste bolj osredotočili nase, saj ste se vse življenje osredotočali na napačne ljudi.

Ribi

Maj je mesec, v katerem boste dejansko začutili, da ima vaše življenje smisel in da so vse težave, ki ste jih doživeli, smiselne. Vse – od vašega ljubezenskega in poslovnega življenja do odnosov s prijatelji – bo čudovito in želeli si boste, da bi vam bilo vedno tako dobro. Sreča bo na vaši strani, zato bo to pravi čas, da poskusite nekaj stvari, za kar prej niste imeli poguma. Znali boste uživati ​​v svoji sreči, saj boste imeli seznam prednostnih nalog in ne boste dovolili, da strupeni ljudje črpajo vašo pozitivno energijo.