To je najnatančnejši horoskop na svetu in drži v kar 97 odstotkih

Zmaj – 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000

Kobra – 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001

Varuh ognja – 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002

Izvir – 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2002

Žadov steber – 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004

Gong – 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005

Kobre sreča v ljubezni spremlja vse življenje.

Želva – 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006

Usnjena zapestnica – 1947, 1959, 1971, 1983, 1995

Črni bik – 1948, 1960, 1972, 1984, 1996

Mlada luna – 1949, 1961, 1973, 1985, 1997

Žgoče sonce – 1950, 1962, 1974, 1986, 1998

Menih – 1951, 1963, 1975, 1987, 1999

Tibetanska filozofija pravi, da lahko leto rojstva določi, kakšen človek bomo v prihodnosti. Prav tako veliko pove o tem, kakšni smo bili v preteklih življenjih, pa tudi o tem, s katerimi znamenji se ujemamo in s katerimi ne.Poiščite svoje leto rojstva in preverite, kaj ste po najnatančnejšem horoskopu na svetu.Ste nepredvidljivi, v enem trenutku ste ognjeni zmaj, v drugem ste pisani metulj. Lahko se dvignete nad vse težave in na življenje pogledate z drugega zornega kota. V preteklem življenju ste bili slikar, tihotapec, sel, pesnik ali pisatelj. Vaše srečne številke so 2, 15 in 27. Odlično se razumete s črnim bikom in žadovim stebrom, nikakor pa ne z usnjeno zapestnico.Ste odličen govornik in tudi z najbolj dolgočasno zgodbo lahko navdušite ljudi. Pri drugih lahko prebudite čustva in če ta talent pravilno uporabite, vas čaka uspeh. Sreča v ljubezni vas bo spremljala vse življenje. V preteklih življenjih ste bili pirat, monarh, blagajnik ali trgovec z zelenjavo. Vaše srečne številke so 3, 15 in 27. Najbolje se ujemate z usnjeno zapestnico in žgočim soncem, harmonije med vami in varuhom ognja pa ni.Postavljate si visoke cilje in če jih ne dosežete, čutite neverjetno krivdo. Imate veliko prijateljev, a kljub temu se pogosto počutite osamljene. Vaša naloga je biti svetloba v svetu teme, vendar vas ne morejo vsi razumeti. Malo je ljudi, ki bi resnično vedeli, kaj predstavljate, saj ste nadarjeni in bogati. V preteklih življenjih ste bili zdravnik, zeliščar, kuhar, raziskovalec ali znanstvenik. Vaše srečne številke so 4, 16 in 28. Najbolje se ujemate z menihom in želvo, na žalost pa vam v družbi žadovega stebra in kobre ne bo tako prijetno.Sploh ne veste, kaj je krutost, ne prenesete krivic in komercializma. Spoštujete čustva drugih in nikoli ne boste izdali tistih, ki vam zaupajo. Ste predani in skrbni. V preteklih življenjih ste bili pevec, glasbenik, duhovnik, diplomat ali trgovec s tkaninami. Vaše srečne številke so 5, 17 in 29. Najbolj združljivi ste z gongom in žadovim stebrom, medtem ko druženje z menihom ni priporočljivo.Nasilje vas zlomi in vse neznano v vas vzbuja zgražanje. Ste žlahtna duša, ne marate hrupa in radi ste sami. Težko je pridobiti vaše zaupanje, toda ko se zaljubite, ste pripravljeni žrtvovati svoje življenje za ljubezen. V preteklosti ste bili zlatar, oblikovalec ali trener živali. Vaše srečne številke so 6, 18 in 30. Gong in izvir sta na vam blizu, ne ujemate se z varuhi ognja.Ste radodarni, plemeniti, zvesti in zelo spoštovana oseba, ki prezira izdajo in prešuštvo. Ker menite, da ste odgovorni za ves svet, ste pripravljeni prevzeti krivdo nase, tudi če za to ni razloga. V preteklih življenjih ste bili arheolog, kipar, čevljar ali odvetnik. Vaše srečne številke so 7, 19 in 31. Žadov steber in izvir sta vaša najboljša družba, ne ustreza pa vam družba mlade lune.Stavite na vse, kar je varno in pametno. Ko si nekaj zamislite, ste lahko neverjetno trmasti. V razmerju imate radi nežnost. Verjamete v zdravo pamet in zato ne dovolite, da vas zavedejo skušnjave. V preteklih življenjih ste bili zidar, kovač, kmet ali krojač. Vaše srečne številke so 8, 20 in 32. Radi ste v bližini meniha in varuha ognja, nikoli pa v bližini mlade lune.Vse pri vas je skrivnostno in neznano. Redko se navežete na drugo osebo, ko pa to storite, to pomeni, da imate res močna čustva. Ne marate agresije, vendar ste nagnjeni k njej, če se morate zaščititi. V preteklih življenjih ste živeli na robu zakona – morda ste bili trgovec z orožjem, lovec zaklada, kockar, pa tudi diplomat ali alkimist. Vaše srečne številke so 9, 21 in 33. Najbolj sta vam všeč žgoče sonce in kobra, zmaji pa vas razdražijo.V življenju ne zavlačevanja in ovinkarjenja. Pomembno je, da se vam stvari povedo neposredno, jasno in natančno. Radi prevladujete – v zvezi, v službi in med prijatelji, ker čutite, da ste rojeni za vodenje, ne za sledenje. V preteklih življenjih ste bili politik, poslovnež, dirigent ali sodnik. Vaše srečne številke so 10, 22 in 34. Najbolje se imate z zmajem in mlado luno, vendar se raje izogibajte žgočega sonca.Vaša osebnost ima dve plati. Čez dan ste občutljivi, prijazni, željni ljubezni ... ko pa se bliža noč, postanete strastni in dinamični. Zato vas partner obožuje. V preteklih življenjih ste bili plačani morilec, detektiv, zdravnik, vodja tajne družbe, lovec ali krčmar. Vaše srečne številke so 11, 23 in 34. Najbolje vam je v družbi črnega bika in še ene mlade lune, ne razumete pa tistih, ki so rojeni v znamenju gongaSte nekdo, ki odločno in natančno deluje v težkih in napornih situacijah. Vsakdo lahko računa na vas in ljudje preprosto obožujejo vaš smisel za humor. Vaš največji strah je, da vam bo nekdo omejil svobodo. V preteklih življenjih ste bili verski vodja, lovec, svetovalec, trgovec ali učitelj. Vaše srečne številke so 12, 24 in 36. Uživate v druženju s kobrami in tistimi, ki so rojeni v znamenju usnjene zapestnice, s črnim bikom pa se ne strinjate.Ste odprta in vesela oseba, ki zlahka osvoji srca ljudi. Skoraj nič vam ne more pokvariti razpoloženja. Pozorni ste na druge, na njihove želje in potrebe, vendar se občasno radi prepirate. To je nekakšna hrana za vašo dušo. V preteklih življenjih ste bili prerok, komik, potujoči trgovec ali nekakšen vladar manjše skupnosti. Vaše srečne številke so 13, 25 in 37. Najbolj vam ustrezajo tisti ljudje, ki so rojeni v znamenju ognjenega varuha in želve, se pa ne priporoča, da se približate rojenim v znamenju izvira.