To je najbolj konfliktno astrološko znamenje: z njim nikoli ne veste, kje ste

Vsi astrološki znaki imajo svoje dobre in slabe stran. Tako se nekateri astrološki znaki zelo hitro in mojstrsko skregajo, medtem ko drugi v prepiru ne najdejo besed in se šele po konfliktu spomnijo, kaj bi morali povedati. In astrologi menijo, da so kozorogi tisti, s katerimi se raje ne prepirajte.

Na splošno veljajo za znak, s katerim nikoli ne veste, kje se. Vaš dobronamerni nasvet ali mnenje, ki ga ne razumejo na pravi način ali pa se ujema z njihovim, hitro povzroči jezo in napetost v njih se kopiči. Ko vas izberejo za svojo tarčo, lahko postanejo prava nočna mora. Polni so spletk in tračev, in če prizadenete njihov ego, se vam bodo hladno maščevali, ko boste to najmanj pričakovali.

Če jim na neki točki razkrijete svoje skrivnosti, bodite prepričani, da jih bodo, če bo treba, uporabili proti vam. K temu bo botrovala tudi njihova muhasta narava. Obsedeni so sami s seboj, čeprav tega na prvi pogled ne bi nikoli rekli. Ne znajo obvladati svojega ega in pogosto se jim ljudje preprosto umaknejo in se nehajo družiti z njimi, saj znajo včasih govoriti le o sebi.

Kakšne pa so vaše izkušnje s kozorogi? Se strinjate z astrologi?