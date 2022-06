Tigrovo oko za pogum: nosite ga, če se težko osredotočite na svoje cilje

Po tigrovem očesu posezite, če ste premalo samozavestni in nimate postavljenih meja z drugimi, saj podpira sončni pletež in vam pomaga okrepiti vašo samopodobo, spodbuja občutek volje in lastne vrednosti. Astrološko je povezan z znamenjem strelca, prinaša srečo in uspeh. Motiviral vas bo in vas povezal s sončno ustvarjalno energijo pri doseganju ciljev ter v karieri.

Lažje se boste zbrali, če ga boste imeli pri sebi, posebno če se učite česa novega ali začenjate nove projekte. Prav tako kot citrin je odličen za poslovneže, ki naj ga hranijo na delovnem mestu, saj sicer prinaša denar, a hkrati preprečuje pretirano zapravljanje ter spodbuja varčevanje. Strelci so nagnjeni k pretiravanju, posebno ko dobro zaslužijo, prav tako so impulzivni. Če omenjeno velja tudi za vas, vam bo tigrovo oko lahko v pomoč pri ohranjanju zmernosti. Deluje namreč tako, da nas navdihne z uvidom v situacijo, na podlagi katerega lahko sprejmemo primerno odločitev, preden slepo skočimo v neznano. Hkrati ga priporočajo popotnikom in turistom na potovanjih.

Nakit s tigrovim očesom nosite, če se težko osredotočite na svoje cilje ali vam jih ne uspe uresničiti. Ob tem bo uravnal vaša čustva in povečal mentalno jasnost.

Če meditirate z njim, ne pozabite postaviti namere, naj se vam pomaga povezati s cilji, jih jasno videti ter jih brez ovir doseči.