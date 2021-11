Ti trije astrološki znaki bodo šli v decembru skozi pekel

December je eden najsrečnejših in najbolj priljubljenih mesecev v letu, ki ga mnogi med nami nestrpno pričakujejo. Vendar pa bo letošnji december za naslednje tri astrološke znake nekoliko drugačen: v njem ne bodo niti najmanj uživali in samo čakali bodo, da se konča. Ste morda med njimi?

Tehtnica

Tehtnica bo v decembru pričela z duševnim razstrupljanjem. Številni pripadniki tega znaka bodo želeli zamenjati kraj bivanja, drugi pa bodo hrepeneli po času, preživetem z družino. Ta občutek brezizhodnosti bo Tehtnice spremljal, dokler si ne uredijo življenjskega prostora in rešijo družinske težave. Šele nato se bo njihovo razpoloženje izboljšalo in bodo lahko nadaljevali življenje brez težav.

Vodnar

Vodnar bo v zadnjem mesecu leta plačeval svoje karmične dolgove. Edino zdravilo za Vodnarja je, da je dober do sebe. To je edina pot in najboljša priložnost, da s počitkom, odpuščanjem in pogledom naprej doseže svobodo, za katero si vedno prizadeva.

Dvojčka

Dvojčki bodo v decembru začutili močno željo po samoti. Ti občutki jih bodo onesrečili, še več, počutili se bodo žalostne, depresivne in izdane. A ko bodo Dvojčki končno prodrli v svojo notranjost in dušo, bodo občutili veliko olajšanje in neustavljiv naval sreče.