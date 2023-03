Ti štirje astrološki znaki bodo imeli čudovito pomlad: čakata jih bogastvo in neverjetna sreča

Kot pravijo astrologi, bo letošnja pomlad bolj ali manj naklonjena prav vsem astrološkim znakom, naslednji štirje pa bodo imeli resnično blagoslovljeno obdobje.

Oven

Na splošno je letos za ovne srečno leto, še posebej pa bodo to občutili na finančnem področju. Namreč planet Jupiter, ki vlada sreči in bogastvu, je tokrat v ovnu. Ovni so pogumni in samozavestni, to pomlad pa bodo njihove lastnosti še posebej izrazite. Nasmihajo se jim izjemni projekti, karierni napredek, nekateri pa se bodo celo povzpeli do slave. Zdaj ni čas ta dvome. Poslušajte intuicijo in ne dovolite, da vas mnenja nekoga drugega zmedejo.

Bik

Letošnja pomlad je lahko za bike stresna in težka, vendar bodo iz nje prišli močnejši. To je čas, ko si privoščite počitek in se prepustite majhnim radostim. Sprememba perspektive bo prinesla nove priložnosti, pa tudi novo znanje. Čas je za nove dejavnosti, novi tečaj ali podjetje. Vaša energija se bo spremenila, bolj pozitivni boste in to vam bo brez dvoma prineslo rezultate, piše portal Krstarica.

Škorpijon

Za škorpijone bo to obdobje za napredek in izvajanje novih projektov. V tem vas bodo podpirali tudi vaši bližnji. Predstavniki tega znaka boste uživali vsak novi dan. Ne oklevajte in sprejmite novo delovno mesto, če se vam ponudi. To je idealna priložnost za spremembe in učenje novih stvari.

Vodnar

Ekscentrični vodnar bo končno našel način, da uresniči svoje ideje. Delo in trud se bosta izplačala, dobili bodo veliko podporo prijateljev in sodelavcev. V tem času bodo še posebej osredotočeni in njihov uspeh jim bo prioriteta. Če boste vztrajali in ne boste dovolili, da vam kdo ukrade pozornost, je vaš uspeh zagotovljen.