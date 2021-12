Ti astrološki znaki se bodo v 2022 soočili s številnimi ovirami

Astrologi napovedujejo, da bo leto, ki je pred nami, povsem nepredvidljivo, hkrati pa bo ključno, da smo vztrajni in premagujemo ovire, ki nam jih bo življenje postavljalo na poti do želenega cilja.

Z največ težavami in izzivi se bodo v letu 2022 srečali naslednji astrološki znaki, piše Luftika.

Devica

Moč in energija Devic bosta na preizkušnji skozi vse leto, zato se boste soočali s številnimi padci. To vas bo močno razburilo in onesrečilo, vendar ne smete izgubiti upanja. Najpomembnejša lekcija, ki se jo boste naučili v prihajajočem letu bo, da ne smete izgubiti volje, energije in vere, ne glede na to, kako brezupna se vam zdi situacija.

Pri finančnih naložbah bodite zelo previdni. Na srečo boste imeli močno podporo bližnjih in dragocene zlate nasvete, ki vas bodo rešili iz situacije.

Tehtnica

Tehtnice boste v 2022 nenehno prihajale v konflikte z nadrejenimi, pa tudi s poslovnimi kolegi. Nenehno vas bo mučil občutek, da so vaše ideje zavrnjene brez razloga, vaše delo pa premalo cenjeno. Leto, ki je pred vami, vsekakor ni idealno obdobje za odprtje lastnega podjetja, je pa pravi čas, da dobro razmislite o menjavi poklica.

Številne Tehtnice se zavestno ohranjajo v stanju nezadovoljstva in nesreče, in to samo zato, ker ne želijo stopiti iz svojega območja udobja. To je lekcija, ki se jo boste v letu 2022 dobro naučili, in če boste dovolj modri, se boste končno znebili strahu pred spremembami.

Lev

Levi boste imeli v 2022 polne roke dela in mogoče je, da boste od vseh obveznosti pregoreli. Astrologi svetujejo, da se ne lotevajte vseh nalog hkrati, temveč se jih lotite postopoma.

Družinsko in ljubezensko življenje bodo zaznamovali prepiri in razhajanja, edini način za ublažitev posledic je omejitev vašega prirojenega ega. Če se vam uspe znebiti svoje arogance, je večja verjetnost, da boste našli skupni jezik s partnerjem oziroma s sprto stranjo.

Zelo verjetne so tudi finančne izgube in težave z odplačevanjem dolgov, a druga polovica leta prinaša rešitev finančnih težav.