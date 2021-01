Težki dogodki in izguba duše

Zaaradi izjemno travmatičnih in težkih življenjskih okoliščin se lahko del človekove duše loči od celote in ostane ujet na točno določenem mestu, v točno določenem kraju v preteklosti, kjer in ko se je zgodil pretres. Duhovni učitelji pravijo, da se to lahko zgodi na primer ob težji prometni nesreči, zlorabah v otroštvu, nasilju, posilstvu, za mater in/ali otroka težavnem porodu ...

Razlog, da se to zgodi, je, da se človek želi rešiti iz grozljive situacije, v kateri je običajno nemočen, tako da se od nje oddalji, saj je to, da bi jo predelal v tistem trenutku, več, kot zmore. Ljudje, ki se soočajo s tovrstnimi travmami, pozneje pogosto pravijo, da imajo občutek, kot da jim manjka del duše, hkrati pa nimajo dovolj energije, da bi čutili življenjsko radost, saj jih nenehno spremlja nelagodje, da od dogodka naprej nekaj v njihovem življenju preprosto ni prav. Pomagajo si lahko s procesom povrnitve delčkov duše, obredom, ki ga izvajajo šamani in zdravilci. Pomembno je ne le najti izgubljene delčke svoje duše, ampak jih tudi očistiti z belo svetlobo, preden jih znova integriramo v dušno celoto, pravijo guruji.