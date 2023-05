Težave pozdravimo kot prijatelje: rešitev se vedno skriva v nas samih

Življenje je stresno, zato se moramo držati dveh taoističnih načel – prvo je, da ko greš skozi temen gozd, globoko dihaj. Vsako čustveno stanje ima svoj vzorec energije. Ko pridemo v stanje stresa, preklopimo na drugačno dihanje. Toda če destruktivna čustva lahko vplivajo na dihanje, lahko tudi dihanje vpliva nanje.

Ko začutimo, da nas nekaj grabi, začnemo zavestno globoko in počasi dihati, tako bomo verjetneje ostali mirni. Drugo pravilo je, da ko pride do stresne situacije, jo pozdravimo kot najboljšega prijatelja – ne sprašujemo ga, zakaj je prišel in koliko časa misli ostati, ampak se mu posvetimo.

Notranji opazovalec

Danes zdravilci pogosto govorijo, da je treba stvari analizirati, toda ko jih, jim dajemo energijo. Zavedati se je treba, da se lahko temu izognemo in energijski naboj situacije sproti predelamo, tako da se mu posvetimo. Občutimo neprijetno situacijo, ki je sprožila nekaj v nas, delujemo normalno, toda del nas opazuje te spremembe, s tem pa jih predelujemo. Ampak da smo tega sposobni, moramo imeti razvit del sebe, ki mu pravimo notranji opazovalec, ki ga razvijamo z ustreznimi vajami in meditacijo.

Vedeti moramo tudi, da v okolju, v katerem se znajdemo, nismo slučajno. Če začnemo mi delovati bistveno drugače, se bo do neke meje spremenilo tudi okolje. Večino ljudi pesti kronično pomanjkanje energije – nimajo je in niti ne poguma iti drugam, povedati, da se s čim ne strinjajo … Ob dolžnostih in pričakovanju izgubljajo energijo, zato je nimajo. Kako pa jo dobijo? Energija prihaja s pozornostjo, zato jo dobijo tako, da iščejo pozornost. Za ljudi, ki dosti kritizirajo, pa je tako denimo značilno, da iščejo pozornost prek kritike.