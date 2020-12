Težave otrok so povezane z vašimi lekcijami

Tudi če so problematični otroci že odrasli ali ne živijo več z vami, jim lahko pomagate z ljubeznijo zaceliti rane. Najprej preglejte, katere otrokove težave izhajajo od vas oziroma iz njihovega otroštva. Kaj se jim ponavlja kot vzorec, ki ga opažate tudi pri sebi. Vse, česar nismo rešili, razumeli, predelali, se namreč prenese na naslednjo generacijo, pravi ameriška energijska terapevtka Cyndi Dale.



Neozdravljena čustva, travme, škodljiva zakoreninjena prepričanja, tudi uroki in prekletstva se vedno dedujejo. Toda če se odločimo in začnemo zdraviti svoje rane, reševati svojo problematiko, bomo s tem razbremenili otroke, saj se na energijski ravni vzpostavi pozitivni transfer, ker smo povezani z njimi. Pri tem se moramo zavedati tudi, da so naši otroci duše s številnimi življenji in lastnimi osebnostmi.



To pomeni, da bodo tudi oni trpeli ter se soočali z izzivi, ki jih potrebujejo za učenje in rast, pred čemer jih ne morete obvarovati, saj gre za njihove lekcije. V nekatere se ne boste smeli vmešavati, ker bi jim samo škodili. Vedno pa jim lahko pomagate z ljubeznijo. Prosite vesolje in angele, naj pomagajo vašemu otroku. Imejte ga radi in ga s tem ozdravite.