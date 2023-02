Težave iz preteklih življenj

Vztrajnebolečine v hrbtu ali ramenih se kažejo pri ljudeh, ki nosijo težko breme, nelagodje pa se manifestira kot bolečina, pravijo regresoterapevti. Če vas bolijo zapestja in roke, se oklepate nečesa, kar morate spustiti. Kolki in noge opozarjajo na potrebo, da gremo v življenju v drugo smer. Izraža se kot bolečina v tem delu telesa, saj podzavest sporoča, da moramo premagati strah in narediti korak naprej, čeprav nas bolečina fizično zadržuje.

Težave s trebuhom odražajo, da nečesa ne moremo prebaviti. Rak, posebej na prebavilih, je odraz zadrževanja stvari v sebi, dokler zadržani stres ne začne razžirati organov, ker ga človek ne sprosti. Če se davite z določeno hrano ali zdravili, vam podzavest sporoča, da jih ne potrebujete, ker bodo v telesu naredila več škode kot koristi. Artritis je povezan z mučenjem na natezalnici in bivanjem v temnicah v srednjem veku. Spolne bolezni so posledica seksualnih ekscesov ali zlorabe nasprotnega spola v preteklosti, tako kot neplodnost pa kažejo mnoga življenja v samostanu, kar je povzročilo potlačitev spolnih občutkov in dejavnosti, pravijo.

Ob preveliki teži je lahko človek umrl od lakote v preteklem življenju ali povzročil stradanje drugih. Včasih pa dodatna teža deluje kot zaščita v sedanjem življenju. Astmatiki so lahko umrli od zadušitve z dimom. Bolečine v ustih, zobeh, čeljusti, grlu, ščitnici pa pomenijo, da človek ne izraža svoje resnice in ne more ali ne zna izraziti čustev.