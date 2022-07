TEST osebnosti: harfa, roža ali ženska (kar najprej vidite na sliki, odkriva, kaj skrivate)

Testi osebnosti, ki temeljijo na optični iluziji, so zabavni in hkrati pomenljivi: razkrivajo namreč skrite kotičke značaja in razgrnejo prenekatero tančico skrivnosti. Ta, ki je pred vami, ni nič drugačen.

Poglejte podobo in odgovorite na vprašanje, kaj na njej najprej opazite: harfo, žensko ali rožo. Na podlagi odgovora pa spoznajte, kaj skrivate globoko pod površjem. Test najdete na mična.si.