Temna stran astroloških znakov: kdo je manipulator, kdo posesiven in kdo beži pred konflikti?

Vsako astrološko znamenje ima določene pomanjkljivosti in temnejšo plat osebnosti. Pomanjkljivosti so seveda velikokrat omalovaževane, vendar si velja zapomniti, da ponazarjajo, kako močna, in morda celo zdravilna je lahko naša temna stran, če se je zavedamo in delamo na njej. Samo zato, ker imamo določene negativne lastnosti, še ne pomeni, da so te stalni del naše osebnosti ali da se moramo spremeniti. Na koncu smo vsi lepi takšni, kot smo, vključno z vsemi pozitivnimi in negativnimi lastnostmi.

Oven

Znan po svojem ognjevitem temperamentu, ljubosumju in nepotrpežljivosti. Lahko je strastni vodja, pa tudi strastni borec. Te lastnosti mu dobro služijo, zahtevajo pa zavedanje, kako se odzvati v različnih situacijah in pripravljenost prisluhniti drugi strani, tudi ko mislijo, da imajo prav.

Bik

Trma je glavna temna stran tega astrološkega znamenja. Pogosto bodo storili vse, da bi ostali na svoji poti, čeprav bi bilo velikokrat bolje, če bi bili nekoliko bolj prilagodljivi. Biki so pogosto trmasti in zaprti, vendar to še ne pomeni, da se te lastnosti kažejo v vsakem odnosu.

Dvojčka

Dvojčki so lahko nemirni in impulzivni pri sprejemanju odločitev. V enem trenutku so ustvarjalni, v drugem pa zaskrbljeni in resni. To zračno znamenje je zvesto svojemu elementu, nima zemeljskih korenin in zato bega od enega projekta, enega hobija, enega zanimanja ali enega partnerja do drugega.

Rak

Rak je nagnjen k posesivnosti in pretirani obrambi. Odnosi, ki jih imajo v življenju, so zanje zelo pomembni, vendar lahko včasih prestrašijo druge ljudi, še posebej, če so njihova čustva preveč nestanovitna.

Lev

Levi želijo vedeti vse o vseh in menijo, da morajo biti vključeni v vse. Pomembno je, da se naučijo in prepoznajo, kdaj poskušajo nadzorovati situacijo, ki ni njihova odgovornost, na primer življenje in odločitve nekoga drugega.

Devica

Devica bi morala skrbeti za svoje čustveno zdravje. Vsakodnevno razmišljanje in načrtovanje se zlahka spremenita v skrbi in nervozo. Dobro bi bilo, da se ne obremenjujejo s stvarmi, na katere ne morejo preveč vplivati.

Tehtnica

V vseh vidikih svojega življenja ceni harmonijo, enakost in ravnovesje. S to potrebo po harmoniji je včasih v nevarnosti, da drugim dovoli, da dobijo, kar hočejo, samo da ima mir. Njihov strah pred turbulenco lahko vodi v neodločnost in bežanje pred konflikti.

Škorpijon

Imajo talent za doseganje rezultatov s subtilno manipulacijo, ki v večini primerov ni škodljiva za druge. Včasih so lahko ljubosumni brez razloga. Pomembno je, da se zavejo situacije, v kateri so, da do tega ne prihaja.

Strelec

Rad ima svobodo in pustolovščine, zaradi česar včasih težko ohrani tesna prijateljstva. Če pa najde ljudi s podobnimi lastnostmi, se bodo te pomanjkljivosti spremenile v vrline.

Kozorog

Odnos kozoroga z drugimi ljudmi je lahko težaven, če se ne nauči obvladati svoje togosti v razmišljanju in trme. Ko se tega nauči, je lahko čudoviti in umirjeni partner ter prijatelj.

Vodnar

Čeprav se zdijo zaprti in hladni, so zelo občutljivi ljudje, ki potrebujejo nekaj časa, da se sprostijo. Ko pride do tega, so čudoviti prijatelji, ki obožujejo mentalno stimulacijo. Predvsem pa cenijo svobodo in si želijo, da se stvari odvijajo v njihovem tempu.

Ribi

Ribe so zelo občutljive in ​​težko sprejmejo kritike na svoj račun. Z določenim zavedanjem svojih čustev in tudi tega, kakšno podporo so nekomu pripravljeni dati, lahko živijo izpolnjujoče in čustveno zdravo življenje.