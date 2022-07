Tem štirim astrološkim znakom se bodo do konca leta 2022 uresničile vse želje: sreča je na njihovi strani

Astrologi poudarjajo, da bo za štiri astrološka znamenja druga polovica leta 2022 zelo srečna. Tu so znaki horoskopa, ki bodo do konca leta 2022 uresničili svoje želje.

Dvojčka

Kljub negativnim dogodkom, ki so se zgodili v začetku leta, vam je uspelo ohraniti mir. Vsi načrti niso uresničeni, vendar se bo v drugi polovici leta situacija spremenila – pojavila se bo priložnost, da dosežete vse, o čemer ste sanjali.

Življenje se bo začelo izboljševati. Ponudile se vam bodo priložnosti, ki jih ne smete zamuditi. S pridobivanjem koristnih informacij boste bistveno napredovali v karieri in reševali vsakodnevne težave.

Dvojčki se boste zlahka spopadli z vsemi težavami, pri čemer se boste zanašali na svojo intuicijo.

Devica

Predanost, vztrajnost in trdo delo device bodo zdaj močno poplačani. V drugi polovici leta se vam obeta ugodno finančno stanje. Prihodki bodo močno presegli vaše pričakovane izdatke, zato si lahko privoščite dopust, o katerem ste sanjali.

Prav tako ne zavračajte obetavnih ponudb. Prevzemite odgovornost, pokažite svojo moč, posvetite se cilju – če imate karakter, vas sreča ne bo zapustila.

V ljubezni se izogibajte konfliktom, bodite potrpežljivi in ​​poskušajte najti kompromis. Ne obremenjujte se preveč, priporočajo se vam hoja in lažji športi.

Tehtnica

Tehtnice bo v drugi polovici leta spremljala sreča, pišejo na atma.hr. To znamenje bo imelo priložnost za doseganje kariernih ciljev in ambicij, začetek novih projektov in napredek pri delu. Zvezde bodo naklonjene vsem prizadevanjem.

Finančno stanje bo stabilno, zanimive ideje ne bodo ostale neopažene pri vodstvu. Premagali boste vse ovire in dosegli osupljive rezultate.

Za tiste, ki nameravate ustanoviti lastno podjetje, je zdaj pravi čas. Poskusite se izogniti sodelovanju z ljudmi, ki imajo sebične interese, in načrtujte svoje stroške, da se izognete nepotrebnim finančnim težavam.

Kozorog

V drugi polovici leta vas lahko čakajo prijetna presenečenja. Odšli boste na nenačrtovano potovanje, našli nove prijatelje in spoznali svojo sorodno dušo. Težave z denarjem bodo rešene.

Zahvaljujoč uspehu v karieri boste pridobili dolgo pričakovano neodvisnost. Nekateri predstavniki znamenja se boste odločili za spremembo hobija, športne dejavnosti, nekateri celo službe.

Sreča spremlja tiste, ki neumorno hodijo proti cilju. Zato nikoli ne obupajte. Malo se potrudite in marsikaj se vam lahko odpre. Poskusite se izogibati stresu, prakticirajte hvaležnost in delajte na svojem notranjem miru.