Telo razkriva naše misli in namene

Besede in govor sicer predstavljajo le deset odstotkov naše komunikacije, preostalih devetdeset pa telesna govorica, mimika, ton govora in vse preostalo. Telo in naša notranjost sta neločljivo povezana, telo pa samodejno odraža naše notranje duhovno stanje. Če imate slab dan, se vlečete, videti ste poklapani, tudi glavo vam vleče navzdol. Če ste dobre volje, pa je vaš korak bolj poskočen, glava visoko dvignjena, oči sijoče. Če želite vplivati na svoje počutje, lahko torej začnete s telesom in se npr. razvedrite s fizično vadbo. Po drugi strani lahko vaše telo razkrije marsikaj o vas, kar bi sicer radi prikrili.Telesna govorica nam preda precej informacij o človeku pred nami ter razkriva, kar ima v mislih. Vendar pa duhovni učitelji izpostavljamo, da se tega vedenja lahko naučimo in z njim tudi zavajamo druge – naučimo se, kako stati in kakšno obrazno mimiko uporabljati, kako držati roke in kam gledati, s tem pa poskušamo nekoga pretentati, da mislimo ali želimo nekaj povsem drugega.V duhovnem svetu sicer prevara in zavajanje nimata mesta, kajti vsi naj bi si ustvarili življenje in okolje, ki je najbolj v harmoniji z njimi, njihovimi psihološkimi lastnostmi in prepričanji. Vse to je namreč bistvo naše duše, ki nima ničesar skupnega z manipulacijo, ki jo na zemlji uporabljamo, da bi se okoristili. Z duhovnega vidika je torej tovrstno zavajanje nepotrebno, in če resno delate na sebi, se morate zavedati, da gre za zavajanje, ki se ga želite na svoji poti odvaditi.Prekrižane roke npr. kažejo zaprtost, nepripravljenost na kompromise in komunikacijo, pri ženskah pa tudi strah pred preveliko razkritostjo ali ogledovanjem. S prekrižanimi rokami (in tudi nogami!) prav tako ne dovoljujemo prostega pretoka energije, ki je za dobro počutje zelo pomembno. Bodite pozorni tudi na podzavestne skomige, ki sporočajo, da v resnici ne veste, kaj se dogaja – tako v svetu kot z vami samimi. S tem na duhovni ravni odganjate vsako možnost izkušnje, ki bi bila lahko za vas zelo pomembna. Nekateri učitelji pravijo, da se ljudem, ki so videti negotovi, izkustva preprosto izognejo, saj bi to predstavljalo zgolj izgubo energije. Če na nekoga ali nekaj radi pokažete s prstom, pa četudi gre po vašem mnenju samo za preprosto poudarjanje vašega zornega kota v pogovoru, pa to pomeni, da pogosto prelagate krivdo in posledice na druge ljudi, hkrati pa da niste odprti za drugačne rešitve ali morebitno pomoč. S tem seveda tudi zavračate pomoč vesolja.V nekaterih kulturah je glava središče duhovnosti, saj se večina duhovnih procesov dogaja v umu.Če jo podpirate, izkazujete nezanimanje in zdolgočasenost, če je nagnjena stran, pa ravno nasprotno – očitno vas nekaj zanima, zato je to pogosto tudi znak spogledovanja. Če v pogovoru z nekom nagnete glavo na stran, vam je oseba pred vami zelo všeč. Tako kot v živalskem svetu namreč s tem ponujate dostop do svoje glavne arterije, kar pomeni, da temu človeku povsem zaupate.