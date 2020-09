Tehtnice – modne gurujke

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Ne branijo se kakovostnih, preprostih oblačil, ki jih dopolnijo z modnimi dodatki. FOTO: Azimages/Getty Images

S prirojenim občutkom za lepoto, ki ga imajo tehtnice, ni težko biti v vsakem trenutku videti kot iz škatlice. Ne glede na to, ali nakupujejo v dragih trgovinah ali so privrženke cenejših znamk, dajejo vedno vtis, kot da jim oblačila izbira priznana stilistka. Večina tehtnic se rada oblači po zadnji modi. Pogosto se prve odločijo za nakup drznih kosov, ki postanejo modni veliko pozneje, ko se jih one že naveličajo.Čeprav obožujejo skoraj vse kose, so njihov najpomembnejši vsekakor čevlji, fetišističen odnos, ki ga imajo do ekstravagantnih obuval, pa je običajno splošno znan. Ne glede na to, kako nenavadna so oblačila, ki jih nosijo, tehtnice nikdar niso videti neokusno. Na kožo so jim pisani tudi izraziti lepotni poudarki, kot so močno ličenje in neznansko sladki parfumi. S svojim izrazitim osebnim slogom, ki je hkrati tudi moden, so nam tehtnice lahko vzor stilske usklajenosti.Pri tehtnicah je namreč vse v harmoniji in sozvočju – so vendarle znamenje, ki uravnoveša svojo dvojnost, tudi pri oblačenju, poleg tega pa dobro pretehta vsako svojo odločitev, tudi modno. Hkrati je njihova vladarica Venera, kar jim daje poseben čar, pa tudi občutek za eleganco in gracioznost. Veliko dajo na izbrane materiale, modne kose in priznane oblikovalce, vendar njihove kombinacije nikoli niso kričeče in tega ne počnejo zaradi napuha, ampak ker obožujejo ugodje, lepoto in estetiko, tudi pri oblačenju.Pri tehtnicah tako prevladuje klasična eleganca, ki se popolnoma zlije z njihovo osebnostjo, lahko je to tudi mala črna obleka s preprostim nakitom ali bež balonar in balerinke. Ker je vedno poudarek na finih materialih, se jeseni odenejo v pletenine iz kašmirja. Od modnih dodatkov so jim blizu tudi pasovi, ki naredijo popolno kombinacijo. Z nakitom ne pretiravajo, pogosto nosijo samo en poseben in drag kos, na primer uro ali uhane.Veliko tehtnic se lahko sicer srečuje z odvečnimi kilogrami in ima bolj zaobljeno, ženstveno postavo. Nasvet zanje je, naj eksperimentirajo tudi s kosi, ki na prvi pogled niso njihova prva izbira. Kljub težnji k harmoniji in urejenosti se jim namreč poda tudi športno-eleganten slog, tudi z bolj oprijetimi majicami. S kratko oblekico pa tako in tako nikoli ne morejo zgrešiti ...In kaj se lahko naučimo od tehtnic? Predvsem harmonije. Čeprav ste pripadnica znamenja, ki išče kričeče, drzne in nore kombinacije, se za spremembo, tako kot tehtnice, poigrajte z umirjeno eleganco in urejenostjo, vsaj ob bolj uradnih priložnostih. Upoštevate lahko tudi njihovo pravilo, da lahko majhen kos izbranega nakita naredi večji učinek kot paleta modnih dodatkov. Oblecite se preprosto, nato pa dodajte glamurozno piko na i z drobnimi zlatimi uhani, prstanom ali uro. Tretji nasvet je, da šteje kakovost in da se kdaj pa kdaj splača investirati v dražji kos oblačila, ki ga boste nosili več sezon in se bo že na daleč videlo, da je boljše kakovosti in kroja.