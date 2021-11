Tehtnica z zračnim ascendentom

Tehtnice z ascendentom v dvojčkih imajo prijeten značaj. Veliko govorijo in se spogledujejo. Pogosto so uspešni, vprašanje pa je, koliko izkoristijo dane priložnosti, saj jim vse gladko teče. Privlačijo druge, a so pogosto neodvisni. Številne izkušnje jim prinašajo modrost. Znani so kot dobri svetovalci. Čustveni so in imajo občutek za druge.

Pišejo čudovita ljubezenska pisma, zanima jih kultura in imajo dober okus. Njihov glavni moto je zabava. Pogosto več zapravijo, kot privarčujejo. Včasih s svojimi drznimi dogodivščinami šokirajo. Priljubljeni so, zabavni, inteligentni in imajo dober smisel za humor. Znajo odmisliti težave in so prijetni prijatelji, čeprav ne najbolj zanesljivi. Imajo izostren čut za pravičnost. Lahko postanejo tesnobni, a se znajo pomiriti. Lahko pa se preveč vdajajo užitkom in zapostavljajo druge. Paziti morajo, da ne zaidejo v dolgove.

Dvojna tehtnica je zelo privlačna, a ne prav aktivna. Vedno išče srednjo pot in se varuje pred preglobokimi čustvi, ki ji lahko škodijo. Tako močno se zna prilagajati, da se včasih zdi, da izgublja lastno osebnost. Ima umetniško žilico, a pogosto premalo vztrajnosti, da jo razvije. Čeprav ima močan občutek za pravičnost, ne vztraja vedno pri njej, preprosto ker si bolj želi miru. Pogosto se preda, samo da je ljubljena. Njeno najmočnejše vodilo je velika potreba po harmoniji, življenju brez težav.

Pogosto je zelo všečna in zna zapeljati nasprotni spol, a prepusti se šele, ko je povsem prepričana, da je varno. Zelo očarljiva je in z njo se težko spremo, saj predstavi argumente za in proti. Težko se odloča, a ne, ko pride do mode in lepote. Vedno teži k odličnosti. Poslovno mora premagati neodločnost, sicer bo vedno nihala. Poleg tega mora nehati krožiti okoli cilja, ampak odločno stopiti k njemu.

Tehtnice z ascendentom v vodnarju so boemi. Niso vsi umetniki, imajo pa umetniške talente. Oblačijo se ekscentrično in provokativno, a okusno. Eksotično privlačni so in zapeljivi. Izjemno inteligentni so, a se ne morejo vedno odločiti, kaj želijo. Ne marajo biti omejeni, hrepenijo po svobodi, zato se izogibajo dogovorom, pravilom in omejitvam. Potrebujejo komplimente in pomemben jim je družbeni ugled.

Težko so sami, vedno iščejo partnerja. Njihov um je znanstven in logičen, zato niso tako družabni, kot so sicer tehtnice. Ukvarjajo se z družbenimi problemi in težijo k pravični družbi. Radi se učijo novih reči, potujejo, pogosto so veliko v tujini. Idealisti so in razburi jih, ko ljudje ne živijo po njihovih idealih. Lahko so trmasti in fanatični, a tudi zvesti prijatelji, ki hitro menjajo razpoloženje in so vedno v pogonu.