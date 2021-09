Tehtnica z ognjenim ascendentom

Vedno omahujejo, ko sprejemajo odločitve. FOTO: Yury Kisialiou/Getty Images

Tehtnice z ascendentom v ovnu želijo očarati druge in se prilagoditi tistim, ki jih zanimajo, a slej ko prej vseeno pride na plan njihov temperament. Saj si želijo harmonijo, a uveljavljajo jo s silo. Nepotrpežljivi so in njihove nepremišljene strastne poteze jih lahko vodijo v poraz. Lahko so privlačni in ustvarjalni.Čustveno pretiravajo, zato je dobro, da se naučijo počakati, premisliti in pogledati stvari z razdalje. Navzven se zdijo energični, vztrajni in odločni. A v resnici niso tako samozavestni, kot se kažejo, in njihovo nihanje iz ene v drugo skrajnost je lahko uganka za ljudi okoli njih. Pogosto dvomijo o sebi, svojih sposobnostih in odločitvah. Za zadovoljstvo potrebujejo odnos, a v njem vedno zavzamejo vodilno vlogo. Vznemiri jih nepravičnost in želijo zaščititi tiste, ki jih je doletela. Odločno zagovarjajo svoje mnenje, in če opazijo šibkost ali pomanjkanje samozavesti drugih, so lahko tudi precej kruti.Če je ascendent v levu, je to človek, ki se na veliko povezuje z drugimi. To so diplomati na najvišji ravni, ki se odpravijo na potovanje, šele ko je vse dodelano in načrtovano. Imajo veliko erotično moč. V partnerstvu so iskreni, pomembna jim je komunikacija. Zahtevajo ne le popolno zvestobo, ampak tudi občudovanje.Vsaj navzven se zdi, da so v odnosu glavni. Imajo veliko prijateljev, znancev ter veliko obiskov. Dobri so na javnih položajih, hitro razmišljajo, zanima jih kultura, znajo prepoznati talente drugih. Očarljivi so, prijazni, imajo dober smisel za humor in znajo uživati. Drugi so radi v njihovi družbi, spoštujejo njihovo mnenje in poslušajo njihove ideje. A niso preveč resni. Težave jih ne zlomijo, lotijo se jih energično. Po drugi strani so lahko tudi leni in jih ne zanimajo šport in druge aktivnosti, ki terjajo dosti energije. Všeč jim je, če se vse odvija bolj počasi.Če je ob tehtnici ascendent v strelcu, imajo ljudje s to kombinacijo radi družbo, ne marajo samote, ves čas spoznavajo nove ljudi, taktni so, znajo odpuščati in skrbeti za tiste, ki jim zaupajo in so jim zvesti. Pogosto nastopajo v vlogi učiteljev, saj premorejo življenjsko modrost, ki jim omogoča hiter napredek. Odgovorni so in si prizadevajo za pravico. Iščejo spoštovanje in potrditve drugih. Drugi jih imajo radi, čeprav se jim lahko zdijo vzvišeni. Običajno so dobri ženitni posredniki za svoje prijatelje, sami pa imajo lahko nesrečno roko pri izbiri partnerja. Inovativni so, topli, prijateljski, veliko energije imajo. Privlačni in radodarni so, iskreni, a naivni. Obožujejo svobodo in lahko hitro padejo iz ravnovesja.