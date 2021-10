Tehtnica z ascendentom v zemeljskih znamenjih

Tehtnice z ascendentom v kozorogu so lahko ambiciozne in uspešne. FOTO: Harbucks/Getty Images

Tehtnice z ascendentom v biku vedno naredijo dober vtis na druge. Hitro se spoprijateljijo in se vse življenje mrežijo. Šarmantni so, elegantni in blestijo v diplomaciji. Vešči so sklepanja kompromisov in na splošno precej osredotočeni na druge. Včasih se tako veliko ukvarjajo z njimi, da pozabijo nase. Znajo se spogledovati, zapeljevati, imajo smisel za humor, težko ostanejo samski. Družabni so, zanimajo jih umetnost, glasba, ljubezen, veliko dajo na svoj ugled.Zelo ustvarjalni so in radi vrtnarijo. Zelo so tolerantni, a ne prav popustljivi do sebe. A če morajo kaj požreti, da ne bi bili sami, to radi storijo. Čutni so, spolnost jim je pomembna, prav tako videz, zato so nenehno na dietah. Imajo trdna in neomajna stališča, ki pa jih lahko tudi hitro spremenijo. Po drugi strani so lahko trmasti, neprilagodljivi in leni. Stežka kaj spremenijo in se težko spravijo v akcijo. Niso preveč ambiciozni in njihova pasivnost se lahko pokaže tudi pri delu.Človek s Soncem v tehtnici in ascendentom v devici je prijazen, a se trudi skriti svojo negotovost. Svoje šibke točke skrije za priučeno vljudnostjo. Zavzema se za pravico in ima vedno pripravljene tehtne argumente. Zelo veliko jim pomeni prijateljstvo in se trudijo zanj. Hvaležni so za vse, kar imajo. Pomagajo drugim v stiski, a pazijo, da se ne pretegnejo pri delu. Iščejo ravnovesje. Najbolj jih daje njihova neodločnost, nepraktičnost, s financami se slabo znajdejo. Radi imajo lepe reči, imajo umetniško žilico. Kritični in pedantni so, a bolj do sebe kot do drugih. Ne prenašajo neumnosti ali neprevidnosti. Vlada jim hladen, jasen um, ki služi zagotavljanju pravice. Precej materialistični so. Zlahka zapravljajo in kažejo svoj uspeh pred drugimi.Tehtnice z ascendentom v kozorogu delujejo resno, a privlačno, šarmantno. Zdi se, da poznajo šibkosti drugih, a jim znajo kljub temu oprostiti. Zelo moralni so, vrednote so visoko na njihovi lestvici in ne dopuščajo odmika od njih. Mirni so, imajo pomembne zveze in poznanstva. Lahko so deloholiki, pogosto umetniki, predani so svojemu poslanstvu. Sovražnike znajo spremeniti v prijatelje. Če v njihovem značaju prevlada tehtnica, so lahko leni in ne pretirano ambiciozni. Kozorog jim daje vztrajnost, da lahko prenesejo mnoge težave, a vztrajajo pri svojem. Ambiciozni so, veliko lahko dosežejo, čeprav morajo za to žrtvovati osebno življenje.Ponosni so in zanesljivi, a si pogosto naložijo preveč dela, kar prinaša napetost. Naj se izogibajo alkoholu. Znajo odpuščati, čeprav ne pozabijo. Odlični prijatelji so, a neutrudni nasprotniki.