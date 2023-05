Tehnika zavestnega dihanja: spustite dih v telo do trebuha in izdihnite skozi usta

Ustvarite varen prostor v stanovanju, kjer se boste dobro počutili in vas ne bo nihče motil. To naj bo vaše svetišče, kjer boste izvajali dihalne vaje. Najprej ga dobro energijsko očistite – s prekajevanjem z žajbljem, prižiganjem sveč, nežno ambientalno glasbo … Obložite ga z blazinami, odejami ali preprogami, da se boste v njem dobro počutili. Udobno lezite na tla, blazino ali posteljo. Naj vam bo toplo.

Na plan lahko prinese tudi čustva, s katerimi želite delati in jih odpraviti. FOTO: Antonioguillem/Getty Images

Začnite s svojim naravnim dihanjem, da se umirite. Začutite, kam želite položiti roke – morda ob telesu, z dlanmi navzgor, eno roko na trebuh in drugo na srce, obe na trebuh ali srce ... Počasi začnite globoko vdihovati zrak v trebuh in si predstavljajte, da ga izdihujete skozi srce. Imeli boste občutek, kot da srčni predel in trebušno votlino polnite s čistim kisikom. Pozornost usmerite k vsaki misli ali občutku, ki priplava na površje, ne upirajte se jim in jih ne ustavljajte, povabite jih, naj mirno tečejo. Izdihnite skozi usta, hkrati pa zaupajte, da ste v vesolju varni in ljubljeni v vsakem trenutku.

Ko »vdihnete skozi srce«, usmerite pozornost na občutke, ki se sprožajo v njem. Na plan lahko prinese tudi tiste, s katerimi želite delati in jih odpraviti.

Zavestno dihajte v omenjenem zaporedju do 30 minut – spustite dih v telo do trebuha, se osredotočite na srce in izdihnite skozi usta. Ko končate sklop, nadaljujte s 15-minutnim običajnim dihanjem, ki vas bo sprostilo.

Če se počutite zares neprijetno, se ustavite, upočasnite proces, če je treba, in se ponovno povežite s svojim telesom. Nič ni narobe, če si vzamete premor, ker se je sprožil niz močnejših občutkov ali odzivov. Dovolite si jokati, kričati, tolči z rokami po blazini ob sebi. Lahko govorite ali izkričite, kar koli želite in čutite, da želi priti na dan. Ni nujno, da se sproži plaz negativnih odzivov – lahko dobite tudi sporočila, stavke, afirmacije, mantre … Če se pojavijo, jih ponavljajte tiho ali glasno, kot se vam zdi primerno. Ali boste po nizu močnejših odzivov nadaljevali zavestno dihanje ali vas je proces izčrpal in boste zaključili, je odvisno od vas. Samo prisluhnite si in sledite tistemu, kar začutite, da je prav.

Ko čutite, da ste končali, ostanite v mirujočem položaju, nato se postopoma vrnite v ritem naravnega dihanja. Morda boste čutili mravljinčenje, stiskanje v rokah ali blago fizično izčrpanost. Vse to so začasni znaki, da ste »premikali pohištvo« v svoji notranjosti.

Po končanem ritualu boste nekaj časa morda bolj občutljivi, zato se izognite druženju, delu, ​​glasnemu hrupu, svetli luči … Umirjeno opravljajte dejavnosti, ki vas izpolnjujejo in navdihujejo. Pomembno je, da ohranite pretok energije, ki ste ga spodbudili, in da ste pozorni na to, kaj se v naslednjem tednu pojavi v vaših sanjah. Lahko bodo prihajala dodatna sporočila, povezana s temo ali čustvom, na katerem ste delali, ki vam bodo pomagala osvetliti drugo plat zadeve ter jo dokončno predelati in se osvoboditi.