Teh pet astroloških znakov bo imelo v 2022 največ sreče v ljubezni

Če slučajno pripadate enemu od teh petih astroloških znakov, vas čaka čudovito leto 2022 – to je leto, v katerem se bo vaše romantično življenje zacvetelo.

Škorpijon

Če pripadate temu znaku, čestitamo, saj vas čaka odlično leto – leto, v katerem se bodo združili vsi koščki sestavljanke, in leto, ki vam bo prineslo veliko strasti in metuljčkov. Vam je dovolj iskanja svoje druge polovice? Dovolj ljudi, ki vas jemljejo za samoumevne in ne cenijo globine vaših čustev? Vam je dovolj norih odnosov? Dovolj spuščanja napačnih ljudi v življenje? No, za vas imamo dobro novico: vse to se bo v 2022 končalo. Vse škorpijone namreč čaka romantika, samskim pa bodo zvezde končno poslale sorodno dušo.

Devica

Zahvaljujoč Saturnu je devica še en znak, ki ga bo v 2022 spremljala ljubezenska sreča. To je leto, v katerem se bo vse postavilo na svoje mesto in ko se bo ves vaš trud poplačal. Leto, v katerem boste razumeli, da so bile vse stiske, ki ste jih preživeli v letu 2021, vredne, saj so vas pripeljale točno sem. Ne bojte se spustiti novih ljudi v svoje življenje, saj vam ne bodo prinesli nič drugega kot veselje in veliko pozitivne energije. Naj vas ne bo strah prerezati vezi s preteklostjo in se prepustiti, saj je to pot, ki bi jo morali ubrati, če želite srečno leto 2022.

Strelec

Strelec sodi med najsrečnejša astrološka znamenja v letu 2022. Prihodnje leto bo prava priložnost, da začnejo znova in obrnejo nov list. Priložnost, da stopijo naprej v prihodnost, ne da bi se ozirali nazaj v preteklost. To bo leto velikih pozitivnih sprememb in vse, kar morate storiti, je, da ste dovolj pogumni, da stopite iz cone udobja. Čas je, da razumete, da ste dovolj dobri in da končno dobite nazaj vso ljubezen, ki ste jo dajali drugim. To je leto, v katerem boste končno našli pravo osebo zase, osebo, ki bo videla vašo vrednost, in osebo, ki se bo potrudila, da vas osreči.

Lev

Leto 2022 bo levom prineslo veliko izzivov in težav. Obstaja možnost, da boste šli skozi razpad zveze ali skozi hude težave z ljubljeno osebo. Lahko pa se smatrate za srečneže, saj se boste iz vsega tega izvlekli; vedno boste našli rešitev za svoje težave, ko boste to najmanj pričakovali. To je leto, v katerem se boste znebili vseh, ki si ne zaslužijo mesta v vašem življenju, in leto, v katerem boste videli, da je vsa bolečina, ki ste jo doživeli, prisotna z razlogom. To bo leto težkih in dragocenih lekcij in leto prepuščanja.

Tehtnica

Če pripadate temu astrološkemu znaku, boste v letu 2022 končno našli stabilnost v ljubezni in varnost, po kateri ste hrepeneli v preteklem letu. Ohranili boste ravnotežje in ko to storite, boste videli stvari bolj jasno. To je leto, v katerem boste očistili svojo ljubezensko energijo in leto, v katerem bi lahko oživili vaš stari romantični odnos, saj se bodo vse težave, ki ste jih doživljali z ljubljeno osebo, rešile. To je leto, v katerem bosta oba razumela svoje pretekle napake in videla moč svoje ljubezni. Leto 2022 bo poleg romantičnih pomembno tudi za druge odnose v vašem življenju. Razumeli boste, kdo so ljudje, ki jih nikoli ne smete izpustiti in kdo so tisti, ki si ne zaslužijo mesta v vašem življenju.