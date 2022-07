Teh pet astroloških znamenj bo svojo sorodno dušo spoznalo do konca poletja

Če gre verjeti napovedim astrologov, bo samski bik čutil potrebo po ljubezni in toplini. Letošnje poletje pa v življenja rakov prinaša velike spremembe na ljubezenskem področju, ki se jih nikakor ne smejo bati, čeprav previdnosti nikoli ni odveč.

Bik

Bik naj se posveti reševanju morebitnih nesporazumov in težav, ki jih ima s prijatelji oziroma z ljubljeno osebo. Tisti, katerih srca so še svobodna, bodo čutili potrebo po toplini in ljubezni in bodo končno razumeli, kaj hočejo. Sorodna duša bi lahko bila oseba iz njihovega okolja, ki so jo vedno imeli le za prijatelja.

Rak

To poletje bi lahko prineslo velike spremembe v njihova življenja. Sklenili bodo neverjetna poznanstva, ki jim bodo prinesla srečo. Biti morajo odprti za ljubezen, ne smejo se je bati, čeprav morajo biti previdni in ne odpreti tako lahkomiselno svoje duše popolnemu neznancu.Čustva, ki se jim bodo pojavila v poletnem času, se bodo izkazala za globoka in močna. Nekateri bodo postali tudi starši, piše Atma.

Devica

Zadržana devica bo to poletje doživela romanco, ki se ji ne bo mogla upreti. Vse bo v znamenju novih poznanstev in vse se bo zgodilo hitro. Ljubezen na prvi pogled, hitro zaljubljanje in začetek skupnega življenja so zelo verjetni. Če gre za poročene pare, bi le ti lahko postali tudi starši.

Kozorog

Kozorog je nekdo, ki dolgo in predano išče sorodno dušo. Malo zmanjšajte kriterije in ne bodite toliko kritični, to je lahko glavni razlog za ljubezenske neuspehe. Ni vam treba vsega nadzorovati, le pustite usodi vmes. Bodite pripravljeni izkoristiti priložnosti, ki se vam ponujajo, da ne boste zamudili svoje sreče.

Vodnar

Vodnarje čakajo potovanja in ljubezen. Poskusite organizirati čim bolj intenzivne in raznolike počitnice, saj je na potovanju največja možnost, da koga spoznate. Zato bodite odprti in strpni. Morda poleg vas na letalu ali avtobusu sedi vaša sorodna duša – skratka, bodite pozorni.