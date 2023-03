Tedenski horoskop od 28. marca do 3. aprila: Trije znaki naj bodo pozorni na zdravje (Piše: Stane Padežnik)

Oven: V torek in od petka do nedelje bodo na vas delovale še posebno spodbudne energije, s pomočjo katerih se boste lotevali raziskovanja preteklih dogodkov, urejanja zemljišča, okolice in notranjosti zgradbe, domačije in si zapisovali izsledke raziskovalnega ali študijskega dela.

