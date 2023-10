Tedenski horoskop od 24. do 30. oktobra: To znamenje naj se izogiba negativcev

OVEN (21. 3.–20. 4.) Pod vplivom obeh oktobrskih mrkov in močnega žarčenja Marsa ob Merkurju boste napenjali vse sile, da bi končali projekte, za katere ste odgovorni ali jih sami želite poslovno pospešiti in privesti do tržne faze. Na razpisih imate možnost uveljaviti zanimivo družbeno koristno potrebo. Skrb za varnost in zdravje vaših dragih in lastno bo na prvem mestu, ne le misel na pokojne.

