Tedenski horoskop od 18. do 24. aprila: Za tri znamenja izredno čustven teden (Piše: Stane Padežnik)

OVEN (21. 3.–20. 4.)

Do srede in od sobote bodo najbolj primerni dnevi za napredovanje v zadevah, ki so vezane na druge ljudi, partnerje, poslovne subjekte ali ustanove, medtem ko se boste lažje posvečali domu in domačim med četrtkom in soboto do kosila. Nekateri imate še zadnjo možnost, da sprožite postopek za priznanje vašega napredovanja ali ugodnosti. Obeta se vam več denarja in erotična izkušnja z mikavno osebo.

