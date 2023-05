Tedenski horoskop od 16. - 22. maja: Začnimo teden umirjeno in pazljivo (Piše: Stane Padežnik)

OVEN (21. 3.–20. 4.) Če se boste hoteli do srede še s čim uveljaviti, počnite to na umirjen način, saj konflikt nikomur ne bi koristil, škoda pa bi bila zelo velika. Od sobote bo vaš ugled zrasel, če boste ves čas delovali povezovalno in bili dobro pripravljeni na javni nastop.

